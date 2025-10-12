Відео
Україна
Краще цього не говорити — найгірший комплімент для жінки

Краще цього не говорити — найгірший комплімент для жінки

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 12:22
Найгірший комплімент для жінки — які слова насправді ображають
Хлопець та дівчина розмовляють. Фото: Freepik

Компліменти зазвичай спрямовані на те, аби підтримати людину та зробити їй приємно, однак деякі слова можуть діяти абсолютно навпаки. Як зазначають психологи, існує одна фраза, що може образити жінку, а не порадувати її.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Який комплімент ображає жінок

Найгірший комплімент, який може отримати дама на свою адресу, звучить так: "Ти ж мудра жінка, ти вже зрозумієш". Здається, що ці слова не місять негативного підтексту, однак насправді це далеко не так. Суспільство звикло думати, що мудра жінка — це та, яка завжди стерпить, не буде скаржитися та мовчки зробить все сама.

Такий культ терпіння пішов ще з радянських часів, коли жінки мали бути турботливими та м'якими. А ті, хто показував "колючки", вважались зарозумілими й гордими, одним словом — "не мудрими". Насправді ж за маскою мудрості, якою всі так захоплювались, ховалась жінка, що роками боялась проявитись та дозволяла партнеру вирішувати за неї все.

Який комплімент ображає жінок
Неприємна розмова між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Таке терпіння чи так звана "мудрість" зрештою починають душити. Вони призводять до того, що жінка не живе, а виживає. Коли це накопичується й людина починає говорити "Досить!", то в її бік летять докори на кшталт: "Ти змінилася й стала егоїсткою!" чи "Де та мудра дівчина, яка все розуміла?".

Справжня мудрість — це знати собі ціну. І розумною є не та жінка, яка мовчить та терпить, а та, яка може за себе постояти й не боїться сказати "ні". І якщо комплімент звучить в такому світлі, то він справді приємний. А якщо ж люди говорять про мудрість як про вміння мовчати та терпіти, то гірших слів для підтримки годі й вигадати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази жінок найбільше дратують чоловіків. Ці слова знецінюють та ображають.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що з чоловіком краще розійтися. На це вкажуть кілька фраз.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
