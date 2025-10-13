Відео
Як відмовляти без докорів сумління — поради психологів

Як відмовляти без докорів сумління — поради психологів


Дата публікації: 13 жовтня 2025 06:33
Як навчитися говорити "ні" і не відчувати провину — дієві поради
Дві жінки спілкуються. Фото: Pexels

Уміння відмовляти — це важливий крок до особистої свободи. Однак багато хто відчуває провину, коли каже "ні". Психологи зазначають, що є кілька ефективних способів, що допоможуть позбутись таких емоцій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як говорити "ні" можна без відчуття провини

Розвивайте психологічну стійкість до критики

Довіряйте собі, навіть якщо оточуючі намагаються маніпулювати вами або критикують ваші рішення. Якщо ви навчитесь бути впевненими у своїх переконаннях, відмова від чужих вимог не викликатиме у вас сумнівів.

Приймайте рішення без внутрішньої боротьби

Для того, аби відмовляти без провини, важливо чітко знати, чого ви хочете. Почати тренуватись говорити "ні" можна з дрібниць — відмовляйте людям, які пропонують не цікаві вам послуги, наприклад, промоутерам. Зрештою це допоможе вам звикнути відмовляти без внутрішнього дискомфорту.

Як відмовляти без докорів сумління
Дівчина говорить з хлопцем. Фото: Pexels

Візьміть відповідальність за свій вибір

Дивіться людині в очі, коли відмовляєте. Будьте спокійними та не виправдовуйтесь. Важливо зрозуміти, що вам не потрібно пояснювати кожну деталь. Просто визнайте, що ви не хочете робити те, про що вас просять й візьміть за це відповідальність.

Надайте пояснення, якщо це необхідно

Якщо людина продовжує наполягати на проханні, надайте коротке, але щире пояснення. Краще сказати справжню причину через яку ви не хочете чи не можете допомогти.

Говоріть правду і не бійтеся висловлювати свою думку

Ви маєте право на власну думку. Важливо це усвідомити та бути чесними і з собою, і з оточуючими. Люди, які поважають себе, можуть чітко окреслювати свої межі і не хвилюватись через це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що видає впевнену в собі людину. На це вкажуть деякі жести та манери. 

Також ми розповідали про те, які хибні переконання заважають жити багатьом. Вони нав'язані з дитинства.

психологія поради цікаві факти поради психолога спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
