Хибні переконання родом з дитинства — вони є у більшості людей

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Більшість людей мають хибні переконання, які заважають їм щасливо жити. Ці речі мозок сприймає як істину, однак це далеко не так. Клінічна психологиня Саманта Родман Вайт зазначає, що такі погляди з'являються через неправильне виховання.

Про це пише Your Tango.

Які хибні переконання з'являються через неправильне виховання

"Я надто непривабливий, щоб хтось мене любив"

Як зазначає психологиня, таке хибне переконання зустрічається чи не найчастіше. Вона пояснює, що думки про непривабливість з'являються через те, що діти бачили таке ставлення між своїми батьками або ж хтось говорив подібні фрази їм. Важливо розуміти, що навіть якщо ви справді комусь не подобаєтесь, це не означає, що з вами щось не так. Існує багато людей й кожен зі своєю думкою.

"Я нерозумний"

Психологиня переконана, що це переконання — це відгомін критики в дитинстві. Багато дітей чують про те, що вони "не такі" від батьків, вчителів чи родичів. В дорослому житті це псує все. Низька самооцінка та невпевненість у власних силах забирають шанси, які підкидає доля.

Схвильована дівчина. Фото: Freepik

"Всі інші кращі за мене" або "Мій партнер кращий за мене"

Таке переконання з'являється через часте порівняння у дитинстві не у вашу сторону. Наприклад, батьки могли говорити про те, що хтось кращий за вас, порівнювати з однокласниками чи дітьми знайомих. Це залишає слід, якого варто позбутись, аби жити щасливо.

"Я погано справляюсь з роллю матері/батька"

Як наголошує психологиня, на такі думки людину може наштовхувати жахливе дитинство. Погані люди цілеспрямовано та навмисно поводяться жорстоко чи нехтують своєю дитиною, якщо ж ви цього не робите, то не варто так називати себе. У стосунках між батьками та дітьми часто виникають непорозуміння й у цьому немає нічого незвичайного, головне вміло долати проблеми та поважати одне одного.

