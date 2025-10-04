Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Все з дитинства — чотири хибні переконання, які псують життя

Все з дитинства — чотири хибні переконання, які псують життя

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:22
Хибні переконання родом з дитинства — вони є у більшості людей
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Більшість людей мають хибні переконання, які заважають їм щасливо жити. Ці речі мозок сприймає як істину, однак це далеко не так. Клінічна психологиня Саманта Родман Вайт зазначає, що такі погляди з'являються через неправильне виховання.

Про це пише Your Tango.

Реклама
Читайте також:

Які хибні переконання з'являються через неправильне виховання

"Я надто непривабливий, щоб хтось мене любив"

Як зазначає психологиня, таке хибне переконання зустрічається чи не найчастіше. Вона пояснює, що думки про непривабливість з'являються через те, що діти бачили таке ставлення між своїми батьками або ж хтось говорив подібні фрази їм. Важливо розуміти, що навіть якщо ви справді комусь не подобаєтесь, це не означає, що з вами щось не так. Існує багато людей й кожен зі своєю думкою.

"Я нерозумний"

Психологиня переконана, що це переконання — це відгомін критики в дитинстві. Багато дітей чують про те, що вони "не такі" від батьків, вчителів чи родичів. В дорослому житті це псує все. Низька самооцінка та невпевненість у власних силах забирають шанси, які підкидає доля.

Хибні переконання родом з дитинства
Схвильована дівчина. Фото: Freepik

"Всі інші кращі за мене" або "Мій партнер кращий за мене"

Таке переконання з'являється через часте порівняння у дитинстві не у вашу сторону. Наприклад, батьки могли говорити про те, що хтось кращий за вас, порівнювати з однокласниками чи дітьми знайомих. Це залишає слід, якого варто позбутись, аби жити щасливо.

"Я погано справляюсь з роллю матері/батька"

Як наголошує психологиня, на такі думки людину може наштовхувати жахливе дитинство. Погані люди цілеспрямовано та навмисно поводяться жорстоко чи нехтують своєю дитиною, якщо ж ви цього не робите, то не варто так називати себе. У стосунках між батьками та дітьми часто виникають непорозуміння й у цьому немає нічого незвичайного, головне вміло долати проблеми та поважати одне одного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки вказують на нелюбов до себе. Це свідчить про низьку самооцінку.

Також ми розповідали про те, які речі терплять люди, що себе не цінують. Це знищує їх.

психологія характер дитинство цікаві факти самооцінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації