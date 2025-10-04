Ложные убеждения родом из детства — они есть у большинства людей

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Большинство людей имеют ложные убеждения, которые мешают им счастливо жить. Эти вещи мозг воспринимает как истину, однако это далеко не так. Клинический психолог Саманта Родман Уайт отмечает, что такие взгляды появляются из-за неправильного воспитания.

Об этом пишет Your Tango.

Какие ложные убеждения появляются из-за неправильного воспитания

"Я слишком непривлекательный, чтобы кто-то меня любил"

Как отмечает психолог, такое ложное убеждение встречается едва ли не чаще всего. Она объясняет, что мысли о непривлекательности появляются из-за того, что дети видели такое отношение между своими родителями или же кто-то говорил подобные фразы им. Важно понимать, что даже если вы действительно кому-то не нравитесь, это не значит, что с вами что-то не так. Существует много людей и каждый со своим мнением.

"Я неумный"

Психолог убеждена, что это убеждение — это отголосок критики в детстве. Многие дети слышат о том, что они "не такие" от родителей, учителей или родственников. Во взрослой жизни это портит все. Низкая самооценка и неуверенность в собственных силах забирают шансы, которые подбрасывает судьба.

Взволнованная девушка. Фото: Freepik

"Все остальные лучше меня" или "Мой партнер лучше меня"

Такое убеждение появляется из-за частых сравнений в детстве не в вашу сторону. Например, родители могли говорить о том, что кто-то лучше вас, сравнивать с одноклассниками или детьми знакомых. Это оставляет след, от которого стоит избавиться, чтобы жить счастливо.

"Я плохо справляюсь с ролью матери/отца"

Как отмечает психолог, на такие мысли человека может наталкивать ужасное детство. Плохие люди целенаправленно и намеренно ведут себя жестоко или пренебрегают своим ребенком, если же вы этого не делаете, то не стоит так называть себя. В отношениях между родителями и детьми часто возникают недоразумения и в этом нет ничего необычного, главное умело преодолевать проблемы и уважать друг друга.

