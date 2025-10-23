Чому людина не дивиться в очі при розмові — психологи назвали ймовірні причини

Хлопець ховає очі під час розмови з дівчиною. Фото: Freepik

Існує думка про те, що очі людини не можуть брехати. Психологи справді зазначають, що саме погляд допоможе дізнатися про почуття та емоції співрозмовника. Якщо ж особистість під час діалогу ховає очі, то це може на дещо вказувати.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Чому людина не дивиться в очі при розмові

Сором'язливість

Психологи стверджують, що сором'язливі люди схильні приховувати власні почуття, а очі легко можуть зробити їх явними. Саме тому такі особистості постійно опускають погляд та уникають прямого зорового контакту. Їм здається, що вони стануть вразливими, якщо розкриються перед іншими.

Відсутність інтересу

Відведений погляд також може свідчити про те, що людині просто не цікаво. Крім того, є ще кілька ознак, які вкажуть на відсутність інтересу: позіхання, погляд на годинник чи переривання бесіди.

Дівчині неприємно спілкуватись з колегами. Фото: Freepik

Роздратування

У багатьох людей прямий зоровий контакт викликає роздратування й змушує їх нервувати. Цим особистостям здається, що співрозмовник намагається розгадати всю їхню сутність. Саме тому вони ховають очі.

Невпевненість в собі

Ще однією причиною опущеного погляду може бути невпевненість співрозмовника в собі. Крім того, на внутрішнє хвилювання вкаже смикання волосся, кінчика носа чи вуха.

Важкий погляд

Інколи люди відводять очі через важкий погляд співрозмовника. Він може викликати почуття дискомфорту та незручності. Зокрема, якщо особистість дивиться з наміром принизити чи образити, то оточуючі будуть відводити погляд, аби захистити себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найбільш балакучі. Вони обожнюють спілкуватися.

Також ми розповідали про те, які жіночі фрази дратують більшість чоловіків. Ці слова підривають віру в себе.