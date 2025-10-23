Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія П'ять причин, чому співрозмовник не дивиться вам в очі

П'ять причин, чому співрозмовник не дивиться вам в очі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:45
Оновлено: 09:15
Чому людина не дивиться в очі при розмові — психологи назвали ймовірні причини
Хлопець ховає очі під час розмови з дівчиною. Фото: Freepik

Існує думка про те, що очі людини не можуть брехати. Психологи справді зазначають, що саме погляд допоможе дізнатися про почуття та емоції співрозмовника. Якщо ж особистість під час діалогу ховає очі, то це може на дещо вказувати.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Чому людина не дивиться в очі при розмові

Сором'язливість

Психологи стверджують, що сором'язливі люди схильні приховувати власні почуття, а очі легко можуть зробити їх явними. Саме тому такі особистості постійно опускають погляд та уникають прямого зорового контакту. Їм здається, що вони стануть вразливими, якщо розкриються перед іншими.

Відсутність інтересу

Відведений погляд також може свідчити про те, що людині просто не цікаво. Крім того, є ще кілька ознак, які вкажуть на відсутність інтересу: позіхання, погляд на годинник чи переривання бесіди.

Чому людина не дивиться в очі при розмові
Дівчині неприємно спілкуватись з колегами. Фото: Freepik

Роздратування

У багатьох людей прямий зоровий контакт викликає роздратування й змушує їх нервувати. Цим особистостям здається, що співрозмовник намагається розгадати всю їхню сутність. Саме тому вони ховають очі.

Невпевненість в собі

Ще однією причиною опущеного погляду може бути невпевненість співрозмовника в собі. Крім того, на внутрішнє хвилювання вкаже смикання волосся, кінчика носа чи вуха.

Важкий погляд

Інколи люди відводять очі через важкий погляд співрозмовника. Він може викликати почуття дискомфорту та незручності. Зокрема, якщо особистість дивиться з наміром принизити чи образити, то оточуючі будуть відводити погляд, аби захистити себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найбільш балакучі. Вони обожнюють спілкуватися.

Також ми розповідали про те, які жіночі фрази дратують більшість чоловіків. Ці слова підривають віру в себе.

психологія цікаві факти очі поради психолога спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації