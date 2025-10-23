Видео
Видео

Пять причин, почему собеседник не смотрит вам в глаза

Дата публикации 23 октября 2025 11:45
обновлено: 09:15
Почему человек не смотрит в глаза при разговоре — психологи назвали причины
Парень прячет глаза во время разговора с девушкой. Фото: Freepik

Существует мнение о том, что глаза человека не могут врать. Психологи действительно отмечают, что именно взгляд поможет узнать о чувствах и эмоциях собеседника. Если же личность во время диалога прячет глаза, то это может на что-то указывать.

Об этом пишет Ukr.Media.

Почему человек не смотрит в глаза при разговоре

Застенчивость

Психологи утверждают, что застенчивые люди склонны скрывать собственные чувства, а глаза легко могут сделать их явными. Именно поэтому такие личности постоянно опускают взгляд и избегают прямого зрительного контакта. Им кажется, что они станут уязвимыми, если раскроются перед другими.

Отсутствие интереса

Отведенный взгляд также может свидетельствовать о том, что человеку просто не интересно. Кроме того, есть еще несколько признаков, которые укажут на отсутствие интереса: зевота, взгляд на часы или прерывание беседы.

Чому людина не дивиться в очі при розмові
Девушке неприятно общаться с коллегами. Фото: Freepik

Раздражение

У многих людей прямой зрительный контакт вызывает раздражение и заставляет их нервничать. Этим личностям кажется, что собеседник пытается разгадать всю их сущность. Именно поэтому они прячут глаза.

Неуверенность в себе

Еще одной причиной опущенного взгляда может быть неуверенность собеседника в себе. Кроме того, на внутреннее волнение укажет дерганье волос, кончика носа или уха.

Тяжелый взгляд

Иногда люди отводят глаза из-за тяжелого взгляда собеседника. Он может вызвать чувство дискомфорта и неловкости. В частности, если личность смотрит с намерением унизить или оскорбить, то окружающие будут отводить взгляд, чтобы защитить себя.

психология интересные факты глаза советы психолога общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
