Простой тест на социофобию — узнайте правду о себе

Девушка держит планшет в руках. Фото: Pexels

Социофобия — это серьезное психическое расстройство. Люди, сталкивающиеся с этим ощущением, боятся общаться и не любят шумные компании. Они также не хотят попадать под оценку других людей и взаимодействовать с ними. Есть ли у вас склонность к социофобии, подскажет простой психологический тест.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Тест на социофобию

Внимательно посмотрите на картинку. Вам нужно определить, какие эмоции вызывает у вас это изображение: страх, печаль, агрессию или боль. Ответ покажет, насколько хорошо вы умеете общаться с другими и склонны ли вы к социофобии.

Тест на социофобию. Фото: кадр из видео

Результаты теста

Страх

Если вы увидели страх на фото, то это означает, что вы боитесь высказать свое мнение. Обычно такие люди соглашаются в споре с оппонентами, лишь бы не устраивать скандал. Они не слишком любят общение и боятся сделать ошибку.

Грусть

Такие личности скорее всего немного замкнуты. Любые социальные контакты им даются сложно. Когда они долгое время находятся рядом с людьми, то это начинает негативно давить на психику. После этого им нужно хорошо отдохнуть наедине с самим собой.

Злость

Если на картинке вы увидели злость, то это свидетельствует о чрезмерной эмоциональности. Люди вас обожают из-за яркой мимики и манеры общения. Вы же заряжаетесь от разговоров с окружающими и вдохновляетесь этим.

Боль

Если вы разглядели боль на рисунке, то, вероятно, вы не любите ссоры. Именно поэтому такие личности предпочитают ни с кем не спорить. Во многих ситуациях они отмалчиваются и скрывают свои истинные взгляды.

Напомним, ранее мы писали о том, почему собеседник может часто отводить глаза. Это о многом говорит.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака — настоящие экстраверты. Они обожают много общаться.