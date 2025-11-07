Які жінки не подобаються чоловікам — вся справа у характері

Жінка розмовляє з чоловіком. Фото: Pexels

Деякі жінки притягують чоловіків мов магніт. Вони мають багато залицяльників, а за увагу таких дам постійно змагаються. Інші ж жінки, навпаки, не можуть знайти другу половинку. Чоловіки немов тікають від них. Психологи назвали три типи особистостей, що відштовхують усіх.

Які жінки відштовхують чоловіків

Жінка-жертва

Такі дами постійно жаліються на все і всіх. Чоловіки поруч з ними почуваються некомфортно та відчувають постійну напругу. Їм здається, що така жінка шукає не другу половинку та партнера, а людину, яка буде витягувати її з неприємностей та розв'язувати всі питання за неї. Психологи наголошують, що стосунки з такою особистістю будуть схожі на гру в одні ворота: коли чоловік постійно заспокоює та все вирішує, а жінка жаліється на життя й зовсім не звертає увагу на чужі проблеми.

Жінка, яка "все сама"

Часто жінки настільки не довіряють чоловікам, що навіть у стосунках все беруть у свої руки. Вони не дають можливості чоловікові проявити себе. Саме тому поруч з такими дамами партнер втрачає власну цінність. Навіть сильні чоловіки, які знають, чого хочуть, не витримують напористості таких особистостей. Стосунки мають будуватись на гармонії, взаємоповазі й довірі, а поруч з такими жінками відчути це неможливо.

Холодна цариця

Такий тип дам завжди та усім незадоволений. Ці жінки вважають, що чоловіки повинні робити все: забезпечувати родину, займатись побутом, влаштовувати романтичні вечори та сюрпризи тощо. Зрештою будь-якому партнерові набридає, коли на його плечі звалюють обов'язки та відповідальність. Саме тому стосунки з такою жінкою навіть якщо й починаються, то тривають не довго.

