Які жінки не подобаються чоловікам — вся справа у характері

Три типи жінок, що відштовхують чоловіків — у чому їхня проблема
Деякі жінки притягують чоловіків мов магніт. Вони мають багато залицяльників, а за увагу таких дам постійно змагаються. Інші ж жінки, навпаки, не можуть знайти другу половинку. Чоловіки немов тікають від них. Психологи назвали три типи особистостей, що відштовхують усіх.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які жінки відштовхують чоловіків
Жінка-жертва
Такі дами постійно жаліються на все і всіх. Чоловіки поруч з ними почуваються некомфортно та відчувають постійну напругу. Їм здається, що така жінка шукає не другу половинку та партнера, а людину, яка буде витягувати її з неприємностей та розв'язувати всі питання за неї. Психологи наголошують, що стосунки з такою особистістю будуть схожі на гру в одні ворота: коли чоловік постійно заспокоює та все вирішує, а жінка жаліється на життя й зовсім не звертає увагу на чужі проблеми.
Жінка, яка "все сама"
Часто жінки настільки не довіряють чоловікам, що навіть у стосунках все беруть у свої руки. Вони не дають можливості чоловікові проявити себе. Саме тому поруч з такими дамами партнер втрачає власну цінність. Навіть сильні чоловіки, які знають, чого хочуть, не витримують напористості таких особистостей. Стосунки мають будуватись на гармонії, взаємоповазі й довірі, а поруч з такими жінками відчути це неможливо.
Холодна цариця
Такий тип дам завжди та усім незадоволений. Ці жінки вважають, що чоловіки повинні робити все: забезпечувати родину, займатись побутом, влаштовувати романтичні вечори та сюрпризи тощо. Зрештою будь-якому партнерові набридає, коли на його плечі звалюють обов'язки та відповідальність. Саме тому стосунки з такою жінкою навіть якщо й починаються, то тривають не довго.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жінки завжди запам'ятовуються. Чоловіки їх просто обожнюють.
Також ми розповідали, які жінки мають високу самооцінку. Вони підкорюють інших своєю впевненістю.
Читайте Новини.LIVE!