Три типа женщин, отталкивающих мужчин — в чем их проблема

Три типа женщин, отталкивающих мужчин — в чем их проблема

Дата публикации 7 ноября 2025 12:45
обновлено: 14:43
Какие женщины не нравятся мужчинам — все дело в характере
Женщина разговаривает с мужчиной. Фото: Pexels

Некоторые женщины притягивают мужчин как магнит. Они имеют много поклонников, а за внимание таких дам постоянно соревнуются. Другие же женщины наоборот не могут найти вторую половинку. Мужчины словно убегают от них. Психологи назвали три типа личностей, которые отталкивают всех.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.



Какие женщины отталкивают мужчин

Женщина-жертва

Такие дамы постоянно жалуются на все и всех. Мужчины рядом с ними чувствуют себя некомфортно и испытывают постоянное напряжение. Им кажется, что такая женщина ищет не вторую половинку и партнера, а человека, который будет вытаскивать ее из неприятностей и решать все вопросы за нее. Психологи отмечают, что отношения с такой личностью будут похожи на игру в одни ворота: когда мужчина постоянно успокаивает и все решает, а женщина жалуется на жизнь и совсем не обращает внимание на чужие проблемы.

Які типи жінок не подобаються чоловікам
Одинокая женщина в баре. Фото: Pexels

Женщина, которая "все сама"

Часто женщины настолько не доверяют мужчинам, что даже в отношениях все берут в свои руки. Они не дают возможности мужчине проявить себя. Именно поэтому рядом с такими дамами партнер теряет собственную ценность. Даже сильные мужчины, которые знают, чего хотят, не выдерживают напористости таких личностей. Отношения должны строиться на гармонии, взаимоуважении и доверии, а рядом с такими женщинами почувствовать это невозможно.

Холодная царица

Такой тип дам всегда и всем недоволен. Эти женщины считают, что мужчины должны делать все: обеспечивать семью, заниматься бытом, устраивать романтические вечера и сюрпризы и тому подобное. В конце концов любому партнеру надоедает, когда на его плечи взваливают обязанности и ответственность. Именно поэтому отношения с такой женщиной даже если и начинаются, то длятся не долго.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женщины всегда запоминаются. Мужчины их просто обожают.

Также мы рассказывали о том, какие женщины имеют высокую самооценку. Они покоряют других своей уверенностью.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
