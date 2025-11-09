Действительно ли лишний вес снижает продолжительность жизни — новое исследование разрушило миф

Красивая девушка. Фото: Pexels

Существует популярное мнение о том, что люди с лишним весом живут намного меньше других. Это объясняют тем, что худощавые личности меньше болеют, а полные — чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем. Ученые решили исследовать этот вопрос более тщательно и удивили результатами нового исследования.

Действительно ли люди с лишним весом живут меньше

Японские ученые в течение 10 лет наблюдали за примерно 350 тысячами людей. В среднем участникам было более 40 лет. Ученые пытались проверить следующие гипотезы о влиянии веса тела на продолжительность жизни:

у людей с нормальным весом самый низкий риск смерти;

у людей с весом чуть ниже стандартного самый низкий риск смерти;

у людей с весом чуть выше стандартного самый низкий риск смерти.

Именно третью гипотезу ученым удалось подтвердить. Выяснилось, что наименьшая вероятность смерти у женщин была с индексом массы тела 23-24,9, у мужчин — 25-26,9. То есть самый низкий риск смерти действительно оказался у людей с весом чуть выше стандартного.

Женщина занимается спортом. Фото: Pexels

Ученые отмечают, что ожирение действительно вредно для здоровья. Такое состояние может увеличить риск различных заболеваний. Однако не менее опасно быть и слишком худощавым человеком.

"Главное в старости — это просто много есть. Лучше быть тучным, чем худощавым", — отмечает исследователь Дзюн Сасаки.

Он добавляет, что лучше хорошо питаться и немного набрать вес в пожилом возрасте, чем быть худым. Это поможет избежать снижения физической и психической жизнеспособности.

