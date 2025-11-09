Чи справді зайва вага знижує тривалість життя — нове дослідження зруйнувало міф

Науковці з'ясували, хто живе довше — худі чи повні люди
Існує популярна думка про те, що люди із зайвою вагою живуть набагато менше за інших. Це пояснюють тим, що худорляві особистості менше хворіють, а повні — частіше стикаються з проблемами зі здоров'ям. Вчені вирішили дослідити це питання ретельніше та здивували результатами нового дослідження.
Про це пише ТСН.
Чи справді люди із зайвою вагою живуть менше
Японські вчені протягом 10 років спостерігали за приблизно 350 тисячами людей. В середньому учасникам було понад 40 років. Науковці намагались перевірити такі гіпотези щодо впливу ваги тіла на тривалість життя:
- у людей із нормальною вагою найнижчий ризик смерті;
- у людей із вагою трохи нижчою за стандартну найнижчий ризик смерті;
- у людей із вагою трохи вищою за стандартну найнижчий ризик смерті.
Саме третю гіпотезу вченим вдалося підтвердити. З'ясувалося, що найменша ймовірність смерті у жінок була з індексом маси тіла 23-24,9, у чоловіків — 25-26,9. Тобто найнижчий ризик смерті справді виявився у людей із вагою трохи вищою за стандартну.
Науковці зазначають, що ожиріння справді шкідливе для здоров'я. Такий стан може збільшити ризик різних захворювань. Однак не менш небезпечно бути й занадто худорлявою людиною.
"Головне в старості — це просто багато їсти. Краще бути гладким, ніж худорлявим", — зазначає дослідник Дзюн Сасакі.
Він додає, що краще добре харчуватися і трохи набрати вагу в літньому віці, аніж бути худим. Це допоможе уникнути зниженню фізичної та психічної життєздатності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому полягає секрет довголіття деяких людей. Вони живуть до 100 років.
Також ми розповідали про те, які звички допоможуть прожити довше. Це варто робити щодня.
Читайте Новини.LIVE!