Головна Психологія Коли дієти не працюють — як психолог допоможе схуднути

Коли дієти не працюють — як психолог допоможе схуднути

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:00
Оновлено: 09:11
Процес схуднення — чи справді без психолога не обійтися
Дівчина на дієті. Фото: Freepik

Людям, які ніколи не зіштовхувались із зайвою вагою, здається, що для схуднення достатньо просто почати менше їсти. Вони часто вважають, що такі особистості лінуються докладати зусиль й тому не можуть розпрощатись із зайвими кілограмами. Насправді ж інколи вага підіймається й тримається через психологічні проблеми. Тоді впоратися з переїданнями та взяти себе в руки допоможе лише психолог, який на цьому розуміється.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як зрозуміти, що для схуднення потрібен психолог

Часто лише правильного харчування й спорту недостатньо, аби позбутись зайвої ваги. Якщо ви перепробували різноманітні дієти, але кожен раз зриваєтесь й не можете контролювати прийоми їжі, то вам варто звернутись до психолога. Він допоможе знайти причину таких зривів та позбутись її.

Психотерапевт допоможе налагодити харчову поведінку та відновити здоровий спосіб життя. Фахівець підкаже, чому надмірні зусилля не приносять результатів. Часто харчова поведінка відображає не тільки взаємодію людини з їжею, а і її ставлення до себе. Вона розкриває справжні мотиви особистості. На проблеми із зайвою вагою можуть впливати як особисті стосунки, так і дитячі травми чи комплекси. Саме через них не діє жодна дієта або ж результат швидко зникає.

Коли звертатись до психолога, аби схуднути
Вимірювальна стрічка на талії. Фото: Freepik

Часто гальмувати процес схуднення можуть й захисні механізми психіки людини. Мозок не здатен швидко відмовлятися від них. Тому доведеться довго працювати над тим, аби прибрати таку реакцію та замінити її чимось.

На часті переїдання також великий вплив може мати стрес. Їжею люди себе заспокоюють, адже вона сприяє викиду ендорфінів в мозок. Саме ці речовини відповідають за наш настрій, позитивне мислення і життєвий тонус. Тож часто результат схуднення залежить насамперед від психологічного стану людини. Якщо ви багато разів намагались позбутись зайвих кілограмів, але нічого не вийшло, не нехтуйте тим, аби піти до психолога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають бути у кожної людини. Вони збережуть здоров'я.

Також ми розповідали про те, як стрес може впливати на здоров'я. Він викликає один неочікуваний симптом.

психологія поради зайва вага схуднення психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
