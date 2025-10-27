Процесс похудения — действительно ли без психолога не обойтись

Девушка на диете. Фото: Freepik

Людям, которые никогда не сталкивались с лишним весом, кажется, что для похудения достаточно просто начать меньше есть. Они часто считают, что такие личности ленятся прилагать усилия и поэтому не могут распрощаться с лишними килограммами. На самом деле иногда вес поднимается и держится из-за психологических проблем. Тогда справиться с перееданием и взять себя в руки поможет только психолог, который в этом разбирается.

Как понять, что для похудения нужен психолог

Часто только правильного питания и спорта недостаточно, чтобы избавиться от лишнего веса. Если вы перепробовали различные диеты, но каждый раз срываетесь и не можете контролировать приемы пищи, то вам стоит обратиться к психологу. Он поможет найти причину таких срывов и избавиться от нее.

Психотерапевт поможет наладить пищевое поведение и восстановить здоровый образ жизни. Специалист подскажет, почему чрезмерные усилия не приносят результатов. Часто пищевое поведение отражает не только взаимодействие человека с пищей, а и его отношение к себе. Оно раскрывает истинные мотивы личности. На проблемы с лишним весом могут влиять как личные отношения, так и детские травмы или комплексы. Именно из-за них не действует ни одна диета или же результат быстро исчезает.

Измерительная лента на талии. Фото: Freepik

Часто тормозить процесс похудения могут и защитные механизмы психики человека. Мозг не способен быстро отказываться от них. Поэтому придется долго работать над тем, чтобы убрать такую реакцию и заменить ее чем-то.

На частые переедания также большое влияние может иметь стресс. Едой люди себя успокаивают, ведь она способствует выбросу эндорфинов в мозг. Именно эти вещества отвечают за наше настроение, позитивное мышление и жизненный тонус. Поэтому часто результат похудения зависит прежде всего от психологического состояния человека. Если вы много раз пытались избавиться от лишних килограммов, но ничего не получилось, не пренебрегайте тем, чтобы пойти к психологу.

