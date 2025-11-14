Видео
Україна
Самый любимый инструмент манипуляторов — как ему противостоять

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 12:07
обновлено: 08:45
Самая распространенная манипуляция — вы с ней точно сталкивались
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Манипуляторы управляют другими людьми и заставляют их действовать против воли. Они умело жонглируют чувствами жертвы. Для этого такие личности используют определенные тактики и фразы, помогающие добиваться своего. Однако есть одна самая распространенная форма манипуляции, с которой сталкивалось большинство людей. Она также считается наиболее опасной, ведь заставляет человека сомневаться в собственных чувствах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какая манипуляция самая распространенная

Самая популярная манипуляция заключается в том, что вас пытаются убедить в "не такой" реакции. Якобы проблема заключается в ваших искривленных взглядах, а не в том, что с вами обращаются пренебрежительно или просто по-хамски.

Психологи называют такой токсичный прием газлайтингом. Он направлен на то, чтобы подорвать ваше восприятие реальности. В таком случае манипулятор постоянно указывает на то, что вы "не так все поняли" или же отмечает, что ваши собственные воспоминания или чувства нереальны. Он часто может использовать такие фразы:

  • "Этого никогда не было";
  • "Ты просто пытаешься меня запутать";
  • "Я сделал это, потому что люблю тебя";
  • "Ты слишком чувствительна";
  • "Ты на самом деле так не думаешь";
  • "У тебя ужасная память";
  • "Я не то имел в виду".
Найбільш поширена маніпуляція у стосунках
Девушка обиделась на мужчину. Фото: Pexels

Как противодействовать газлайтингу

Психологи советуют запомнить несколько правил тем, кто хочет научиться противодействовать такой манипуляции. Прежде всего стоит доверять себе. Помните о том, что ваши чувства являются настоящими. Для большей уверенности можно фиксировать события. Например, записывайте важную информацию в заметках или сообщениях. Кроме того, стоит обратиться за помощью к близким или психологу. Разговоры с ними помогут разобраться в своих чувствах.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
