Самая распространенная манипуляция — вы с ней точно сталкивались

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Манипуляторы управляют другими людьми и заставляют их действовать против воли. Они умело жонглируют чувствами жертвы. Для этого такие личности используют определенные тактики и фразы, помогающие добиваться своего. Однако есть одна самая распространенная форма манипуляции, с которой сталкивалось большинство людей. Она также считается наиболее опасной, ведь заставляет человека сомневаться в собственных чувствах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какая манипуляция самая распространенная

Самая популярная манипуляция заключается в том, что вас пытаются убедить в "не такой" реакции. Якобы проблема заключается в ваших искривленных взглядах, а не в том, что с вами обращаются пренебрежительно или просто по-хамски.

Психологи называют такой токсичный прием газлайтингом. Он направлен на то, чтобы подорвать ваше восприятие реальности. В таком случае манипулятор постоянно указывает на то, что вы "не так все поняли" или же отмечает, что ваши собственные воспоминания или чувства нереальны. Он часто может использовать такие фразы:

"Этого никогда не было";

"Ты просто пытаешься меня запутать";

"Я сделал это, потому что люблю тебя";

"Ты слишком чувствительна";

"Ты на самом деле так не думаешь";

"У тебя ужасная память";

"Я не то имел в виду".

Девушка обиделась на мужчину. Фото: Pexels

Как противодействовать газлайтингу

Психологи советуют запомнить несколько правил тем, кто хочет научиться противодействовать такой манипуляции. Прежде всего стоит доверять себе. Помните о том, что ваши чувства являются настоящими. Для большей уверенности можно фиксировать события. Например, записывайте важную информацию в заметках или сообщениях. Кроме того, стоит обратиться за помощью к близким или психологу. Разговоры с ними помогут разобраться в своих чувствах.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать тирана. На это укажут несколько неочевидных признаков.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождаются самые большие манипуляторы. Они управляют всеми вокруг.