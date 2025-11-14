Відео
Найулюбленіший інструмент маніпуляторів — як йому протистояти

Дата публікації: 14 листопада 2025 12:07
Найпоширеніша маніпуляція — ви з нею точно стикались
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Маніпулятори керують іншими людьми та змушують їх діяти проти волі. Вони вміло жонглюють почуттями жертви. Для цього такі особистості використовують певні тактики й фрази, що допомагають досягати свого. Однак є одна найпоширеніша форма маніпуляції, з якою стикалась більшість людей. Вона також вважається найбільш небезпечною, адже змушує людину сумніватися у власних почуттях.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Яка маніпуляція найпоширеніша

Найпопулярніша маніпуляція полягає в тому, що вас намагаються переконати у "не такій" реакції. Нібито проблема полягає у ваших викривлених поглядах, а не в тому, що з вами поводяться зневажливо чи просто по-хамськи.

Психологи називають такий токсичний прийом газлайтингом. Він спрямований на те, аби підірвати ваше сприйняття реальності. В такому випадку маніпулятор постійно вказує на те, що ви "не так все зрозуміли" або ж наголошує, що ваші власні спогади чи почуття нереальні. Він часто може використовувати такі фрази: 

  • "Цього ніколи не було";
  • "Ти просто намагаєшся мене заплутати";
  • "Я зробив це, тому що люблю тебе";
  • "Ти занадто чутлива";
  • "Ти насправді так не думаєш";
  • "У тебе жахлива пам’ять";
  • "Я не те мав на увазі".
Найбільш поширена маніпуляція у стосунках
Дівчина образилась на чоловіка. Фото: Pexels

Як протидіяти газлайтингу

Психологи радять запам'ятати кілька правил тим, хто хоче навчитись протидіяти такій маніпуляції. Насамперед варто довіряти собі. Пам'ятайте про те, що ваші почуття є справжніми. Для більшої впевненості також можна фіксувати події. Наприклад, записуйте важливу інформацію в нотатках чи повідомленнях. Крім того, варто звернутися по допомогу до близьких чи психолога. Розмови з ними допоможуть розібратися у своїх почуттях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати тирана. На це вкажуть кілька неочевидних ознак.

Також ми розповідали про те, в які дати народжуються найбільші маніпулятори. Вони керують усіма навколо.

психологія цікаві факти маніпулятор маніпуляція стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
