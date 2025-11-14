Найпоширеніша маніпуляція — ви з нею точно стикались

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Маніпулятори керують іншими людьми та змушують їх діяти проти волі. Вони вміло жонглюють почуттями жертви. Для цього такі особистості використовують певні тактики й фрази, що допомагають досягати свого. Однак є одна найпоширеніша форма маніпуляції, з якою стикалась більшість людей. Вона також вважається найбільш небезпечною, адже змушує людину сумніватися у власних почуттях.

Яка маніпуляція найпоширеніша

Найпопулярніша маніпуляція полягає в тому, що вас намагаються переконати у "не такій" реакції. Нібито проблема полягає у ваших викривлених поглядах, а не в тому, що з вами поводяться зневажливо чи просто по-хамськи.

Психологи називають такий токсичний прийом газлайтингом. Він спрямований на те, аби підірвати ваше сприйняття реальності. В такому випадку маніпулятор постійно вказує на те, що ви "не так все зрозуміли" або ж наголошує, що ваші власні спогади чи почуття нереальні. Він часто може використовувати такі фрази:

"Цього ніколи не було";

"Ти просто намагаєшся мене заплутати";

"Я зробив це, тому що люблю тебе";

"Ти занадто чутлива";

"Ти насправді так не думаєш";

"У тебе жахлива пам’ять";

"Я не те мав на увазі".

Дівчина образилась на чоловіка. Фото: Pexels

Як протидіяти газлайтингу

Психологи радять запам'ятати кілька правил тим, хто хоче навчитись протидіяти такій маніпуляції. Насамперед варто довіряти собі. Пам'ятайте про те, що ваші почуття є справжніми. Для більшої впевненості також можна фіксувати події. Наприклад, записуйте важливу інформацію в нотатках чи повідомленнях. Крім того, варто звернутися по допомогу до близьких чи психолога. Розмови з ними допоможуть розібратися у своїх почуттях.

