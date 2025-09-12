Самые большие манипуляторы по дате рождения — проверьте, кто в списке

Две девушки общаются. Фото: Freepik

На характер человека бесспорно влияет дата рождения. Так некоторые личности имеют качества, позволяющие им умело манипулировать другими. Эти люди управляют всеми вокруг и заставляют окружающих делать только так, как они захотят.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Даты рождения крупнейших манипуляторов

3, 12, 21, 30

Такие люди очень привлекательны и умеют очаровывать других. Это умелые манипуляторы, жертвы которых даже не понимают, на какой крючок попали. Их харизма и остроумие скрывают настоящую опасность.

6, 15, 24

Такие люди очень эмпатичны и глубоко чувствуют эмоции других. Однако они также часто используют свой эмоциональный интеллект, чтобы манипулировать окружающими. Эти личности могут играть на эмоциях других, чтобы получить желаемое.

Женщины общаются. Фото: Pexels

9, 18, 27

Эти люди имеют обостренное чувство справедливости и действительно хотят помогать другим. Однако иногда именно это может их побуждать манипулировать людьми. Такие личности заставляют людей поступать так, как они считают нужным.

5, 14, 23

Люди, рожденные в эти даты, могут легко приспособиться к любым обстоятельствам. Они очень изобретательны и умеют быстро соображать. Именно сообразительность помогает им манипулировать всеми вокруг.

1, 10, 19, 28

Это уверенные в себе и напористые личности, которые обладают природными лидерскими качествами. Они готовы использовать свое обаяние и авторитет, чтобы влиять на других. Для них чувства других отходят на второй план, когда впереди стоит цель.

Напомним, ранее мы писали о том, когда рождаются люди, которых защищают высшие силы. Они всегда под крылом ангела-хранителя.

Также мы рассказывали о том, в какие месяцы рождаются миллионеры. Это успешные люди, которым всегда везет.