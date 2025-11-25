Видео
Видео

ИИ бессилен — 5 профессий, с которыми справится только человек

Дата публикации 25 ноября 2025 12:00
обновлено: 10:14
Какие профессии не под силу искусственному интеллекту — ученые ответили
Врач держит в руках папку. Фото: Freepik

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Его используют в качестве собеседника, советчика или даже специалиста в той или иной сфере. Кажется, что ИИ справится с чем угодно, однако есть несколько профессий, которые на самом деле ему не под силу.

Об этом пишет издание UNILAD.

Профессии, которые не сможет заменить искусственный интеллект

Медицина и психология

Ученые объясняют, что ИИ действительно может помочь проанализировать данные и диагностировать болезнь. Однако он не может заменить психологическую поддержку и сочувствие, которое больше всего нужно в этих профессиях.

Образование и тренинги

То же самое касается и образования. Конечно, искусственный интеллект может дать информацию и даже разжевать ее по крупицам. Однако учитель с развитым эмоциональным интеллектом всегда будет оставаться ключевым для развития учеников.

Креативные индустрии

Искусственный интеллект также может стать помощником для SMM-менеджеров или тех, кто создает контент. Он удачно генерирует идеи и подсказывает интересные решения. Однако разработать уникальный, живой и ощутимый контент может только человек.

Квалифицированные ремесла

Могут не волноваться из-за ИИ и строители, электрики, инженеры или другие мастера. Они работают с физически непредсказуемыми задачами, а потому остаются неподвластными полной автоматизации.

Этика, регуляция и политика

Люди в таких профессиях могут пользоваться помощью ИИ, однако они также должны и контролировать его. Важно, чтобы искусственный интеллект использовался ответственно. Именно поэтому человеческое участие в таких сферах неизбежно.

Какие профессии наиболее уязвимы перед ИИ

Ученые также отмечают, что больше всего рискуют потерять работу специалисты, специальности которых легко поддаются алгоритмам. Например, это касается ввода данных, административных ролей, обслуживания клиентов или некоторых технических специальностей. Такие задачи искусственный интеллект способен выполнять гораздо быстрее людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что зумеры снова удивили новым трендом в работе. Он заключается во взглядах на важность карьеры.

Также мы рассказывали о том, как выбрать карьеру по типу интеллекта. Стоит лишь определить свою сильную сторону.

психология профессии искусственный интеллект интересные факты ИИ
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
