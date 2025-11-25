Які професії не під силу штучному інтелекту — вчені відповіли

Лікарка тримає в руках теку. Фото: Freepik

Штучний інтелект вже став невіддільною частиною життя багатьох людей. Його використовують як співрозмовника, порадника чи навіть фахівця з тієї чи іншої сфери. Здається, що ШІ впорається з будь-чим, однак є кілька професій, які насправді йому не під силу.

Професії, які не зможе замінити штучний інтелект

Медицина та психологія

Науковці пояснюють, що ШІ дійсно може допомогти проаналізувати дані та діагностувати хворобу. Однак він не може замінити психологічну підтримку й співчуття, яке понад усе потрібне у цих професіях.

Освіта та тренінги

Те ж саме стосується й освіти. Звичайно, штучний інтелект може дати інформацію та навіть розжувати її по крихтах. Однак вчитель з розвиненим емоційним інтелектом завжди залишатиметься ключовим для розвитку учнів.

Креативні індустрії

Штучний інтелект також може стати помічником для SMM-менеджерів чи тих, хто створює контент. Він вдало генерує ідеї та підказує цікаві рішення. Однак розробити унікальний, живий й відчутний контент може лише людина.

Кваліфіковані ремесла

Можуть не хвилюватися через ШІ й будівельники, електрики, інженери чи інші майстри. Вони працюють з фізично непередбачуваними завданнями, а тому залишаються непідвладними повній автоматизації.

Етика, регуляція та політика

Люди в таких професіях можуть користуватись допомогою ШІ, однак вони також повинні й контролювати його. Важливо, аби штучний інтелект використовувався відповідально. Саме тому людська участь в таких сферах неминуча.

Які професії найвразливіші перед ШІ

Вчені також зазначають, що найбільше ризикують втратити роботу фахівці, спеціальності яких легко піддаються алгоритмам. Наприклад, це стосується введення даних, адміністративних ролей, обслуговування клієнтів чи деяких технічних спеціальностей. Такі завдання штучний інтелект здатен виконувати набагато швидше за людей.

