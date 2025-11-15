Як обрати для себе найкращу професію — підкаже ваш тип інтелекту

Дівчина працює. Фото: Pexels

Зробити правильний вибір кар'єри допоможе тип інтелекту. Саме він підкаже ваші сильні сторони та допоможе реалізуватися. Згідно з теорією, яку запропонував професор Гарвардського університету Ґовард Ґарднер, є вісім типів інтелекту, що притаманні людям.

Про це пише Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Які є типи інтелекту

Візуально-просторовий інтелект

Такі люди вміють вирішувати головоломки та легко взаємодіють із графіками. Крім того, вони прекрасно малюють. Це ідеальні 3D-модельєри, дизайнери, інженери чи івент-менеджери.

Мовно-вербальний інтелект

Такі особистості не хвилюються перед виступом на публіку та люблять багато говорити. Вони пояснюють складні речі простими словами та пишуть привабливі тексти. Цим особистостям підійде копірайтинг, журналістика, HR, блогерство чи видавництво.

Дівчина пише. Фото: Pexels

Логіко-математичний інтелект

Люди з цим типом інтелекту не бояться роботи із цифрами, графіками чи таблицями. Вони обожнюють складні задачі з декількома невідомими. Таким особистостям підходять професії програміста, інженера, бухгалтера, аналітика чи науковця.

Тілесно-кінестетичний інтелект

Такі люди не уявляють життя без спорту, танців чи рукоділля. Вони мають добре розвинену моторику та гарну фізичну підготовку. Це природжені будівельники, хореографи, актори, інженери, акробати тощо.

Музичний інтелект

Такі особистості мислять за допомогою звуків та ритму. Вони ідеально запам'ятовують музику й можуть легко її відтворити. Ці люди стають видатними співаками, музикантами, діджеями, диригентами чи музичними критиками.

Діджей грає на пульті. Фото: Pexels

Емоційний інтелект

Такі люди добре відчувають інших. Вони емпатичні та легкі в спілкуванні. Кандидатам із розвиненим емоційним інтелектом вдасться стати коучем, психологом, продавцем-консультантом чи політиком.

Натуралістичний інтелект

Такі особистості обожнюють природу. Вони часто захоплюються вирощуванням рослин та люблять тварин. Це ідеальні фермери, садівники, агрономи, біологи чи природозахисники.

Екзистенційний інтелект

Такі особистості цікавляться світом із філософського погляду. Це вічні дослідники, які прагнуть знайти відповіді на всі питання. Їм вдасться стати успішними митцями, психотерапевтами, філософами, коучами чи релігієзнавцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки вказують на високий рівень інтелекту. Багато хто навіть не знав про це.

Також ми розповідали про те, хто ж насправді має вищий рівень інтелекту — чоловіки чи жінки. Науковці з'ясували правду.