Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чоловіки чи жінки — науковці з'ясували, хто розумніший

Чоловіки чи жінки — науковці з'ясували, хто розумніший

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:40
Чи справді чоловіки розумніші за жінок — вчені відповіли
Чоловік та жінка посміхаються. Фото: Pexels

Дискусія про те, хто ж таки розумніший — чоловіки чи жінки, точиться десятиліттями. Багато хто вважає, що сильна половина людства частіше досягає успіху й обумовлено це саме інтелектуальними здібностями. Вчені з'ясували, чи справді це так.

Про це пише Comments.ua.

Реклама
Читайте також:

Чи справді чоловіки розумніші за жінок

Міф про те, що чоловіки розумніші за жінок виник давно. Багато хто пояснює це тим, що саме сильна половина людства частіше досягає успіху в кар'єрі чи інших сферах, де потрібні інтелектуальні здібності. Насправді ж така тенденція пов'язана з культурними особливостями, адже жінки частіше жертвують своїми амбіціями заради сім'ї. А от чоловіки можуть просуватись кар'єрними сходинками без проблем навіть тоді, коли в них з'являється дружина та діти.

І якщо в сучасному світі більшість жінок спокійно може оминути декрет й працювати далі, то раніше суспільство не дозволяло їм виходити за межі "правильної" моделі сім'ї. Саме це й спричинило уявлення про те, що в більшості чоловіки стають успішними, адже вони розумніші.

Хто насправді розумніший - чоловіки чи жінки
Чоловік та жінка стоять спиною одне до одного. Фото: Pexels

Науковці ж виявили, що дійсно у чоловіків мозок на 12% важчий і на 10% більший, ніж у жінок. Однак така закономірність пов'язана не з інтелектуальними здібностями, а з фізичною будовою тіла, адже більшість чоловіків загалом вищі та більші за жінок. При цьому, як стверджують вчені, більший розмір мозку ніяк не впливає на інтелектуальні здібності.

Як додають науковці, жіночий мозок має велику щільність нервових волокон, що дає можливість швидше передавати сигнали. Він також має більше міжпівкульних зв'язків, які полегшують аналітичне та інтуїтивне сприйняття інформації. А от у мозку чоловіків є більше зв'язків всередині півкуль, які покращують роботу між сприйняттям і виконанням. Тож вчені прийшли до висновку, що розум чоловіків й жінок дійсно відрізняється, однак ці відмінності ніяк не впливають на розумові здібності людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на скільки відсотків насправді працює мозок людини. Науковці здивували результатами дослідження.

Також ми розповідали про те, які ранкові звички можуть покращити роботу мозку. Вони допоможуть досягнути більшого.

психологія мозок інтелект цікаві факти розум
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації