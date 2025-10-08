Чи справді чоловіки розумніші за жінок — вчені відповіли

Чоловік та жінка посміхаються. Фото: Pexels

Дискусія про те, хто ж таки розумніший — чоловіки чи жінки, точиться десятиліттями. Багато хто вважає, що сильна половина людства частіше досягає успіху й обумовлено це саме інтелектуальними здібностями. Вчені з'ясували, чи справді це так.

Чи справді чоловіки розумніші за жінок

Міф про те, що чоловіки розумніші за жінок виник давно. Багато хто пояснює це тим, що саме сильна половина людства частіше досягає успіху в кар'єрі чи інших сферах, де потрібні інтелектуальні здібності. Насправді ж така тенденція пов'язана з культурними особливостями, адже жінки частіше жертвують своїми амбіціями заради сім'ї. А от чоловіки можуть просуватись кар'єрними сходинками без проблем навіть тоді, коли в них з'являється дружина та діти.

І якщо в сучасному світі більшість жінок спокійно може оминути декрет й працювати далі, то раніше суспільство не дозволяло їм виходити за межі "правильної" моделі сім'ї. Саме це й спричинило уявлення про те, що в більшості чоловіки стають успішними, адже вони розумніші.

Науковці ж виявили, що дійсно у чоловіків мозок на 12% важчий і на 10% більший, ніж у жінок. Однак така закономірність пов'язана не з інтелектуальними здібностями, а з фізичною будовою тіла, адже більшість чоловіків загалом вищі та більші за жінок. При цьому, як стверджують вчені, більший розмір мозку ніяк не впливає на інтелектуальні здібності.

Як додають науковці, жіночий мозок має велику щільність нервових волокон, що дає можливість швидше передавати сигнали. Він також має більше міжпівкульних зв'язків, які полегшують аналітичне та інтуїтивне сприйняття інформації. А от у мозку чоловіків є більше зв'язків всередині півкуль, які покращують роботу між сприйняттям і виконанням. Тож вчені прийшли до висновку, що розум чоловіків й жінок дійсно відрізняється, однак ці відмінності ніяк не впливають на розумові здібності людини.

