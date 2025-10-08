Видео
Видео

Главная Психология Мужчины или женщины — ученые выяснили, кто умнее

Мужчины или женщины — ученые выяснили, кто умнее

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:40
Действительно ли мужчины умнее женщин — ученые ответили
Мужчина и женщина улыбаются. Фото: Pexels

Дискуссия о том, кто же умнее — мужчины или женщины, ведется десятилетиями. Многие считают, что сильная половина человечества чаще добивается успеха и обусловлено это именно интеллектуальными способностями. Ученые выяснили, действительно ли это так.

Об этом пишет Comments.ua.

Действительно ли мужчины умнее женщин

Миф о том, что мужчины умнее женщин возник давно. Многие объясняют это тем, что именно сильная половина человечества чаще достигает успеха в карьере или других сферах, где нужны интеллектуальные способности. На самом деле такая тенденция связана с культурными особенностями, ведь женщины чаще жертвуют своими амбициями ради семьи. А вот мужчины могут продвигаться по карьерной лестнице без проблем даже тогда, когда у них появляется жена и дети.

И если в современном мире большинство женщин спокойно может обойти декрет и работать дальше, то раньше общество не позволяло им выходить за пределы "правильной" модели семьи. Именно это и привело к представлению о том, что в большинстве мужчины становятся успешными, ведь они умнее.

Хто насправді розумніший - чоловіки чи жінки
Мужчина и женщина стоят спиной друг к другу. Фото: Pexels

Ученые же обнаружили, что действительно у мужчин мозг на 12% тяжелее и на 10% больше, чем у женщин. Однако такая закономерность связана не с интеллектуальными способностями, а с физическим строением тела, ведь большинство мужчин в целом выше и крупнее женщин. При этом, как утверждают ученые, больший размер мозга никак не влияет на интеллектуальные способности.

Как добавляют ученые, женский мозг имеет большую плотность нервных волокон, что дает возможность быстрее передавать сигналы. Он также имеет больше межполушарных связей, которые облегчают аналитическое и интуитивное восприятие информации. А вот в мозге мужчин есть больше связей внутри полушарий, которые улучшают работу между восприятием и выполнением. Поэтому ученые пришли к выводу, что ум мужчин и женщин действительно отличается, однако эти различия никак не влияют на умственные способности человека.

Напомним, ранее мы писали о том, на сколько процентов на самом деле работает мозг человека. Ученые удивили результатами исследования.

Также мы рассказывали о том, какие утренние привычки могут улучшить работу мозга. Они помогут достичь большего.

психология мозг интеллект интересные факты ум
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
