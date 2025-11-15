Как выбрать для себя лучшую профессию — подскажет ваш тип интеллекта

Карьера по типу интеллекта — узнайте свою сильную сторону
Сделать правильный выбор карьеры поможет тип интеллекта. Именно он подскажет ваши сильные стороны и поможет реализоваться. Согласно теории, которую предложил профессор Гарвардского университета Говард Гарднер, есть восемь типов интеллекта, присущих людям.
Об этом пишет Work.ua.
Какие есть типы интеллекта
Визуально-пространственный интеллект
Такие люди умеют решать головоломки и легко взаимодействуют с графиками. Кроме того, они прекрасно рисуют. Это идеальные 3D-модельеры, дизайнеры, инженеры или ивент-менеджеры.
Речевой и вербальный интеллект
Такие личности не волнуются перед выступлением на публику и любят много говорить. Они объясняют сложные вещи простыми словами и пишут привлекательные тексты. Этим личностям подойдет копирайтинг, журналистика, HR, блогерство или издательство.
Логико-математический интеллект
Люди с этим типом интеллекта не боятся работы с цифрами, графиками или таблицами. Они обожают сложные задачи с несколькими неизвестными. Таким личностям подходят профессии программиста, инженера, бухгалтера, аналитика или ученого.
Телесно-кинестетический интеллект
Такие люди не представляют жизни без спорта, танцев или рукоделия. Они имеют хорошо развитую моторику и хорошую физическую подготовку. Это прирожденные строители, хореографы, актеры, инженеры, акробаты и т.д.
Музыкальный интеллект
Такие личности мыслят с помощью звуков и ритма. Они идеально запоминают музыку и могут легко ее воспроизвести. Эти люди становятся выдающимися певцами, музыкантами, диджеями, дирижерами или музыкальными критиками.
Эмоциональный интеллект
Такие люди хорошо чувствуют других. Они эмпатичны и легки в общении. Кандидатам с развитым эмоциональным интеллектом удастся стать коучем, психологом, продавцом-консультантом или политиком.
Натуралистический интеллект
Такие личности обожают природу. Они часто увлекаются выращиванием растений и любят животных. Это идеальные фермеры, садоводы, агрономы, биологи или природозащитники.
Экзистенциальный интеллект
Такие личности интересуются миром с философской точки зрения. Это вечные исследователи, которые стремятся найти ответы на все вопросы. Им удастся стать успешными художниками, психотерапевтами, философами, коучами или религиоведами.
