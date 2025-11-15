Видео
Карьера по типу интеллекта — узнайте свою сильную сторону

Дата публикации 15 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:46
Как выбрать для себя лучшую профессию — подскажет ваш тип интеллекта
Девушка работает. Фото: Pexels

Сделать правильный выбор карьеры поможет тип интеллекта. Именно он подскажет ваши сильные стороны и поможет реализоваться. Согласно теории, которую предложил профессор Гарвардского университета Говард Гарднер, есть восемь типов интеллекта, присущих людям.

Об этом пишет Work.ua.

Читайте также:

Какие есть типы интеллекта

Визуально-пространственный интеллект

Такие люди умеют решать головоломки и легко взаимодействуют с графиками. Кроме того, они прекрасно рисуют. Это идеальные 3D-модельеры, дизайнеры, инженеры или ивент-менеджеры.

Речевой и вербальный интеллект

Такие личности не волнуются перед выступлением на публику и любят много говорить. Они объясняют сложные вещи простыми словами и пишут привлекательные тексты. Этим личностям подойдет копирайтинг, журналистика, HR, блогерство или издательство.

Як обрати для себе найкращу професію за типом інтелекту
Девушка пишет. Фото: Pexels

Логико-математический интеллект

Люди с этим типом интеллекта не боятся работы с цифрами, графиками или таблицами. Они обожают сложные задачи с несколькими неизвестными. Таким личностям подходят профессии программиста, инженера, бухгалтера, аналитика или ученого.

Телесно-кинестетический интеллект

Такие люди не представляют жизни без спорта, танцев или рукоделия. Они имеют хорошо развитую моторику и хорошую физическую подготовку. Это прирожденные строители, хореографы, актеры, инженеры, акробаты и т.д.

Музыкальный интеллект

Такие личности мыслят с помощью звуков и ритма. Они идеально запоминают музыку и могут легко ее воспроизвести. Эти люди становятся выдающимися певцами, музыкантами, диджеями, дирижерами или музыкальными критиками.

Як обрати роботу за типом темпераменту
Диджей играет на пульте. Фото: Pexels

Эмоциональный интеллект

Такие люди хорошо чувствуют других. Они эмпатичны и легки в общении. Кандидатам с развитым эмоциональным интеллектом удастся стать коучем, психологом, продавцом-консультантом или политиком.

Натуралистический интеллект

Такие личности обожают природу. Они часто увлекаются выращиванием растений и любят животных. Это идеальные фермеры, садоводы, агрономы, биологи или природозащитники.

Экзистенциальный интеллект

Такие личности интересуются миром с философской точки зрения. Это вечные исследователи, которые стремятся найти ответы на все вопросы. Им удастся стать успешными художниками, психотерапевтами, философами, коучами или религиоведами.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки указывают на высокий уровень интеллекта. Многие даже не знали об этом.

Также мы рассказывали о том, кто же на самом деле имеет более высокий уровень интеллекта — мужчины или женщины. Ученые выяснили правду.

работа психология советы интеллект карьера
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
