Кращі професії для екстравертів та інтровертів — підбірка

Дві жінки дивляться в ноутбук. Фото: Pexels

Вибір професії — це завжди складний процес, до якого потрібно підійти відповідально. Варто враховувати не лише власні інтереси та здібності, а й тип темпераменту, адже екстравертам та інтровертам будуть підходити зовсім різні професії.

Про це пише Черкаський обласний центр зайнятості.

Реклама

Читайте також:

П'ять найкращих професій для інтровертів

Бухгалтер, фінансовий аналітик

Контроль та керування — інтровертам така професія поверне спокій. Їм буде приємніше мати справу з фінансовими операціями та документами, ніж людьми.

Програміст, працівник сфери ІТ

Ця професія дає змогу працювати віддалено та в зручному для себе темпі. Робота програміста полягає в написанні коду, програмуванні та розробці системного, програмного й апаратного забезпечення.

Дівчина працює вдома. Фото: Pexels

Науковий співробітник

Інтровертам підійде ця робота через стабільність та результативність. Така професія дає змогу працювати в уряді, навчальних закладах, екологічних організаціях або від імені некомерційної компанії.

Інженер, механік, столяр

Цей вид робіт також передбачає діяльність, спрямовану на предмет, а не на людину. Технічні професії потребують вміння зосереджуватися та аналітично мислити, що точно відповідає характеру інтровертів.

Ветеринар

Ще одна чудова альтернатива для тих, хто не дуже любить спілкуватися з людьми — професія ветеринара. Більшість часу на такій роботі доведеться піклуватися про тварин.

Кращі професії для екстравертів

Менеджер з продажу

Ця професія передбачає налагодження контакту з клієнтами, вміння їх переконувати та підтримувати. Для екстравертів, які обожнюють спілкування — це чи не найкращий варіант.

PR-менеджер

Такий фахівець займається представленням інтересів компанії у ЗМІ та відповідальністю за зовнішню комунікацію. Крім того, він організовує зустрічі та пресконференції. Постійне спілкування з людьми — те, що треба для екстравертів.

Жінки працюють в офісі. Фото: Pexels

Психолог

Для цієї професії необхідно мати високий рівень емпатії, любов до людей та спілкування. Екстравертам вдасться реалізуватись на такій роботі, адже вона передбачає постійний потік нових людей та історій.

HR

Такий спеціаліст підбирає персонал для роботи у компанії. Відтак він постійно знайомиться з новими людьми та перебуває у вирі подій. Спілкування — його головний інструмент.

Адвокат

Така робота передбачає публічні виступи та представлення інтересів клієнта у суді. Для екстравертів, які люблять бути в центрі уваги — один з найкращих варіантів професій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка робота ідеально підходить Скорпіону. Вона відповідає характеру таких людей.

Також ми розповідали про те, яку роботу варто обрати зумерам. Вона допоможе зберегти свободу.