Видео

Какую работу выбрать экстравертам и интровертам — лучшие варианты

Какую работу выбрать экстравертам и интровертам — лучшие варианты

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 09:00
обновлено: 08:53
Лучшие профессии для экстравертов и интровертов — подборка
Две женщины смотрят в ноутбук. Фото: Pexels

Выбор профессии — это всегда сложный процесс, к которому нужно подойти ответственно. Стоит учитывать не только собственные интересы и способности, но и тип темперамента, ведь экстравертам и интровертам будут подходить совершенно разные профессии.

Об этом пишет Черкасский областной центр занятости.

Читайте также:

Пять лучших профессий для интровертов

Бухгалтер, финансовый аналитик

Контроль и управление — интровертам такая профессия вернет спокойствие. Им будет приятнее иметь дело с финансовыми операциями и документами, чем с людьми.

Программист, работник сферы ИТ

Эта профессия позволяет работать удаленно и в удобном для себя темпе. Работа программиста заключается в написании кода, программировании и разработке системного, программного и аппаратного обеспечения.

Яку роботу обрати екстравертам та інтровертам
Девушка работает дома. Фото: Pexels

Научный сотрудник

Интровертам подойдет эта работа из-за стабильности и результативности. Такая профессия позволяет работать в правительстве, учебных заведениях, экологических организациях или от имени некоммерческой компании.

Инженер, механик, столяр

Этот вид работ также предполагает деятельность, направленную на предмет, а не на человека. Технические профессии требуют умения сосредотачиваться и аналитически мыслить, что точно соответствует характеру интровертов.

Ветеринар

Еще одна отличная альтернатива для тех, кто не очень любит общаться с людьми — профессия ветеринара. Большую часть времени на такой работе придется заботиться о животных.

Лучшие профессии для экстравертов

Менеджер по продажам

Эта профессия предполагает налаживание контакта с клиентами, умение их убеждать и поддерживать. Для экстравертов, которые обожают общение — это едва ли не лучший вариант.

PR-менеджер

Такой специалист занимается представлением интересов компании в СМИ и ответственностью за внешнюю коммуникацию. Кроме того, он организовывает встречи и пресс-конференции. Постоянное общение с людьми — то, что нужно для экстравертов.

Яку роботу обрати екстравертам та інтровертам
Женщины работают в офисе. Фото: Pexels

Психолог

Для этой профессии необходимо иметь высокий уровень эмпатии, любовь к людям и общению. Экстравертам удастся реализоваться на такой работе, ведь она предусматривает постоянный поток новых людей и историй.

HR

Такой специалист подбирает персонал для работы в компании. Поэтому он постоянно знакомится с новыми людьми и находится в водовороте событий. Общение — его главный инструмент.

Адвокат

Такая работа предполагает публичные выступления и представление интересов клиента в суде. Для экстравертов, которые любят быть в центре внимания — один из лучших вариантов профессий.

работа профессии советы экстраверты интроверты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
