Видео

Почему на самом деле люди боятся смерти — психологи объяснили

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 22:26
обновлено: 21:34
Самый большой человеческий страх — почему мы боимся умереть
Напуганная девушка. Фото: Pexels

У многих людей разговоры о смерти вызывают панику. Такой страх сковывает и усиливает тревожность. Психологи отмечают, что есть несколько причин, по которым появляются такие опасения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему большинство людей боится смерти

Прежде всего специалисты отмечают, что бояться своей смерти — это абсолютно нормально. Однако иногда такой страх становится навязчивым даже без причины. В таком случае стоит обратиться к психологу, который поможет побороть тревожность.

Как добавляют психологи, чрезмерная концентрация на возможной потере собственной жизни заставляет человека постоянно прокручивать в голове различные варианты гибели. В конце концов это приводит к мыслям, от которых трудно избавиться. Такая фобия мешает жить привычной жизнью.

Чому люди бояться смерті
Испуганная девушка. Фото: Pexels

Специалисты объясняют, что страх потерять жизнь возникает потому, что люди чаще всего боятся того, что будет после смерти. При этом каждый вкладывает в это свой смысл и представляет по-разному. Кроме того, едва ли не самый большой страх вызывает ощущение упущенных возможностей и времени. Некоторых пугает, что он просто не успеет насладиться жизнью, влюбиться или сделать что-то важное. У каждого эти пункты свои.

Многие также боятся самого процесса смерти: боли, страданий или неизвестных ощущений. Психологи отмечают, что все эти причины абсолютно нормальные и задумываться об этом время от времени — не плохо. Однако важно не делать из этого фобию, которая будет мешать счастливо жить.

