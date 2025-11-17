Відео
Чому насправді люди бояться смерті — психологи пояснили

Дата публікації: 17 листопада 2025 22:26
Оновлено: 21:34
Найбільший людський страх — чому ми боїмося померти
Налякана дівчина. Фото: Pexels

У багатьох людей розмови про смерть викликають паніку. Такий страх сковує та посилює тривожність. Психологи зазначають, що є кілька причин, через які з'являються такі побоювання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому більшість людей боїться смерті

Насамперед фахівці зазначають, що боятися своєї смерті — це абсолютно нормально. Однак іноді такий страх стає нав'язливим навіть без причини. В такому випадку варто звернутись до психолога, який допоможе побороти тривожність.

Як додають психологи, надмірна концентрація на можливій втраті власного життя змушує людину постійно прокручувати в голові різні варіанти загибелі. Зрештою це призводить до думок, яких важко позбутися. Така фобія заважає жити звичним життям.

Чому люди бояться смерті
Злякана дівчина. Фото: Pexels

Фахівці пояснюють, що страх втратити життя виникає тому, що люди частіше за все бояться того, що буде після смерті. При цьому кожен вкладає в це свій сенс та уявляє по-різному. Крім того, чи не найбільший страх викликає відчуття втрачених можливостей та часу. Декого страшить, що він просто не встигне насолодитись життям, закохатись чи зробити щось важливе. В кожного ці пункти свої.

Багато хто також боїться самого процесу смерті: болю, страждань чи невідомих відчуттів. Психологи наголошують, що всі ці причини абсолютно нормальні й замислюватись про це час від часу — не погано. Однак важливо не робити з цього фобію, яка заважатиме щасливо жити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди насправді вірять у прикмети. Страх перед забобонами паралізує багатьох.

Також ми розповідали про те, чому багато хто боїться лоскоту. Науковці пояснили цей дивний факт.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
