Найбільший людський страх — чому ми боїмося померти

Чому насправді люди бояться смерті — психологи пояснили
У багатьох людей розмови про смерть викликають паніку. Такий страх сковує та посилює тривожність. Психологи зазначають, що є кілька причин, через які з'являються такі побоювання.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Чому більшість людей боїться смерті
Насамперед фахівці зазначають, що боятися своєї смерті — це абсолютно нормально. Однак іноді такий страх стає нав'язливим навіть без причини. В такому випадку варто звернутись до психолога, який допоможе побороти тривожність.
Як додають психологи, надмірна концентрація на можливій втраті власного життя змушує людину постійно прокручувати в голові різні варіанти загибелі. Зрештою це призводить до думок, яких важко позбутися. Така фобія заважає жити звичним життям.
Фахівці пояснюють, що страх втратити життя виникає тому, що люди частіше за все бояться того, що буде після смерті. При цьому кожен вкладає в це свій сенс та уявляє по-різному. Крім того, чи не найбільший страх викликає відчуття втрачених можливостей та часу. Декого страшить, що він просто не встигне насолодитись життям, закохатись чи зробити щось важливе. В кожного ці пункти свої.
Багато хто також боїться самого процесу смерті: болю, страждань чи невідомих відчуттів. Психологи наголошують, що всі ці причини абсолютно нормальні й замислюватись про це час від часу — не погано. Однак важливо не робити з цього фобію, яка заважатиме щасливо жити.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди насправді вірять у прикмети. Страх перед забобонами паралізує багатьох.
Також ми розповідали про те, чому багато хто боїться лоскоту. Науковці пояснили цей дивний факт.
Читайте Новини.LIVE!