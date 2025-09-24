Відео
Головна Психологія Забобони та прикмети — чому насправді ми в них віримо

Забобони та прикмети — чому насправді ми в них віримо

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:00
Чому насправді ми віримо в забобони на погані знаки — психологи відповіли
Чорна ворона. Фото: Freepik

Багато людей вірять в погані знаки, забобони та прикмети. Вони бояться чорних ворон та кішок, розбитих дзеркал чи подарованих годинників. Психологи кажуть, такий страх виникає з однієї причини.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Чому люди бояться поганих знаків та прикмет

Як зазначають психологи, інколи ворона на машині лякає більше, ніж небезпека, яку вона може символізувати. Саме внутрішні страхи людини змушують її вірити у знаки й нещастя. В багатьох з'являються ірраціональні тривожні очікування. Така внутрішня напруга виникає через відчуття загрози, навіть якщо вона не очевидна.

Чому насправді ми віримо в погані знаки
Ворона на даху автомобіля. Фото: Freepik

Зрозуміти природу страху перед забобонами можна на прикладі тих самих ворон. Ці птахи здавна вважались провідниками в інший світ для людської душі. Це уявлення укорінилось у багатьох культурах, саме тому ворони почали сприйматись як птахи, що можуть нести загрозу. До того ж чорний колір викликає у багатьох моторошні думки. Психологи наголошують, що багато хто боїться не ворони, а тих важких смислів, які несе її образ, адже люди не завжди здатні розмежовувати це.

Якщо ж в душі людини живе страх, то будь-який зовнішній чинник лише посилює його. Наприклад, хтось не звертає увагу на чорну кішку, що пробігла перед машиною, бо не живе в постійній тривозі та переживаннях. Інші ж розцінюють це як поганий знак, адже на підсвідомості постійно чекають на загрозу та думають, що без проблем не обійтися. Відтак, коли в житті таких особистостей справді стається щось неприємне, вони пов'язують це з поганою прикметою. Однак насправді збуваються не забобони, а внутрішні страхи та переживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди не варто ставити годинник в домі. Це може притягнути невдачі та біди в життя людини.

Також ми розповідали про те, до чого може свербіти мізинець на лівій руці. Це може бути знаком від долі.

психологія забобони народні прикмети страхи страх
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
