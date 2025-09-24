Чому насправді ми віримо в забобони на погані знаки — психологи відповіли

Чорна ворона. Фото: Freepik

Багато людей вірять в погані знаки, забобони та прикмети. Вони бояться чорних ворон та кішок, розбитих дзеркал чи подарованих годинників. Психологи кажуть, такий страх виникає з однієї причини.

Чому люди бояться поганих знаків та прикмет

Як зазначають психологи, інколи ворона на машині лякає більше, ніж небезпека, яку вона може символізувати. Саме внутрішні страхи людини змушують її вірити у знаки й нещастя. В багатьох з'являються ірраціональні тривожні очікування. Така внутрішня напруга виникає через відчуття загрози, навіть якщо вона не очевидна.

Зрозуміти природу страху перед забобонами можна на прикладі тих самих ворон. Ці птахи здавна вважались провідниками в інший світ для людської душі. Це уявлення укорінилось у багатьох культурах, саме тому ворони почали сприйматись як птахи, що можуть нести загрозу. До того ж чорний колір викликає у багатьох моторошні думки. Психологи наголошують, що багато хто боїться не ворони, а тих важких смислів, які несе її образ, адже люди не завжди здатні розмежовувати це.

Якщо ж в душі людини живе страх, то будь-який зовнішній чинник лише посилює його. Наприклад, хтось не звертає увагу на чорну кішку, що пробігла перед машиною, бо не живе в постійній тривозі та переживаннях. Інші ж розцінюють це як поганий знак, адже на підсвідомості постійно чекають на загрозу та думають, що без проблем не обійтися. Відтак, коли в житті таких особистостей справді стається щось неприємне, вони пов'язують це з поганою прикметою. Однак насправді збуваються не забобони, а внутрішні страхи та переживання.

