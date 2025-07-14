До чого свербить мізинець на лівій руці — ось що віщує народна прикмета

Руки жінки. Фото: Freepik

Ліва рука вважається символом жіночої енергетики. Пальці на ній відповідальні за творчість, кохання та інтуїцію. Якщо свербить мізинець на лівій руці, ймовірно, найближчим часом вас будуть чекати серйозні зміни.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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До чого свербить мізинець на лівій руці

Свербіж мізинця на лівій руці може попереджати вас про випробування від долі. У вашому житті несподівано з'являться труднощі. Час змінювати свою поведінку та погляди. Це допоможе уникнути багатьох неприємностей.

Якщо свербить мізинець у жінки, це може бути пов'язано з неприємними домашніми справами та віщувати сварки з близькими через побут чи ревнощі. Попрацюйте над своєю терплячістю та не провокуйте скандали. Якщо ж свербить мізинець на лівій руці у чоловіка, це може означати, що незабаром у його житті з'являться проблеми, що завадять важливим справам. Чекайте на невдачі.

Чухається рука. Фото: Freepik

Якщо свербить подушечка лівого мізинця, то людині варто уважно придивитися до всього, що відбувається у її житті. Це знак від Всесвіту, який не можна ігнорувати. Використайте зміни у своїх інтересах, направивши їх у позитивну сторону.

Коли одночасно свербить безіменний палець й мізинець на лівій руці, варто придивитись до стосунків з другою половинкою. Необхідно попрацювати над взаєминами.

Руки. Фото: Freepik

Таку погану прикмету можна спробувати обійти. Народні прикмети говорять, що варто три рази прочитати молитву "Отче наш", змочити руки святою водою та подумати про очищення душі від неприємностей.

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