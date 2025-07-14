К чему чешется мизинец на левой руке — вот что предвещает народная примета

Руки женщины. Фото: Freepik

Левая рука считается символом женской энергетики. Пальцы на ней ответственны за творчество, любовь и интуицию. Если чешется мизинец на левой руке, вероятно, в ближайшее время вас будут ждать серьезные перемены.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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К чему чешется мизинец на левой руке

Зуд мизинца на левой руке может предупреждать вас об испытаниях от судьбы. В вашей жизни неожиданно появятся трудности. Пора менять свое поведение и взгляды. Это поможет избежать многих неприятностей.

Если чешется мизинец у женщины, это может быть связано с неприятными домашними делами и предвещать ссоры с близкими из-за быта или ревности. Поработайте над своей терпеливостью и не провоцируйте скандалы. Если же чешется мизинец на левой руке у мужчины, это может означать, что вскоре в его жизни появятся проблемы, которые помешают важным делам. Ожидайте неудач.

Чешется рука. Фото: Freepik

Если чешется подушечка левого мизинца, то человеку стоит внимательно присмотреться ко всему, что происходит в его жизни. Это знак от Вселенной, который нельзя игнорировать. Используйте изменения в своих интересах, направив их в положительную сторону.

Когда одновременно чешется безымянный палец и мизинец на левой руке, стоит присмотреться к отношениям со второй половинкой. Необходимо поработать над взаимоотношениями.

Руки. Фото: Freepik

Такую плохую примету можно попробовать обойти. Народные приметы говорят, что стоит три раза прочитать молитву "Отче наш", смочить руки святой водой и подумать об очищении души от неприятностей.

Напомним, ранее мы писали о том, где нельзя держать ключи от дома.

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