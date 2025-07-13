Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Помилки жінок з пишними формами — що їм заважає бути щасливими

Помилки жінок з пишними формами — що їм заважає бути щасливими

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:50
Чому жінки із зайвою вагою бувають нещасні у стосунках — неочевидні причини
Красива жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами

Багато хто вважає, що щасливими можуть бути лише жінки модельної зовнішності. Все життя панянки з пишними фігурами женуться за такою бажаною цифрою на вагах, але навіть коли той самий ідеальний момент настає, всередині нічого не змінюється. Бо ж щастя, а особливо у стосунках, залежить не від фігури, а він сприйняття себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами

Нелюбов до тіла

Жодна жінка не зможе насолоджуватися стосунками, якщо вона себе не любить. І питання не у цифрі на вагах, а в тому, як ви почуваєтесь у своєму тілі. Якщо ж ви вважаєте себе некрасивою та товстою й постійно говорите про це чоловікові, на щастя годі й чекати. Своїм тілом потрібно пишатися й піклуватися про нього.

Виснажливі дієти

Склянка води та шматочок огірка на вечерю не зроблять вас красивою й щасливою. Навчіться харчуватись правильно. Це означає, що в раціоні має бути все — м'ясо, риба, хліб, овочі, каші чи фрукти. Важливо лише, аби ці страви були правильно приготовані. Лише такий спосіб харчування збереже ваше здоров'я та допоможе назавжди позбутись зайвих кілограмів. 

Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами
Жінка посміхається. Фото: Freepik

Низька самооцінка

Перестаньте порівнювати себе зараз з тією, що була 15 років тому. Це лише псуватиме вашу самооцінку. Часто такі жінки відмовляють чоловікам й навіть не пробують піти на перше побачення через невпевненість у собі. Навчіться приймати власне тіло й любити його, кайфуйте від того, якою ви є.

Фото обличчя й тільки зверху

Якщо ви дівчина пишної форми, не соромтесь показувати себе на фото. Немає нічого привабливішого за вашу енергетику та особливість. Будьте чесні самі з собою. Якщо ви дійсно хочете змін, почніть працювати над цим. Якщо ж вас все влаштовує, просто насолоджуйтесь життям. Купуйте красивий одяг та білизну, незалежно від того, яку цифру ви бачите на вагах.

Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами
Гарна жінка. Фото: Freepik

Недовіра до партнера

Часто жінки пишних форм можуть не довіряти партнерові. Це пояснюється невпевненістю в собі. Однак постійний контроль — це фатальна помилка, яка точно не збереже вашу пару. Близькі стосунки будуються на довірі. Якщо ви не можете побороти комплекси, зверніться з цим до психолога. Він допоможе розібратись у проблемі й позбутись її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які помилки призводять до того, що зникає інтим між партнерами.

Також ми розповідали про те, які жіночі звички відштовхують чоловіків.

психологія жінки стосунки психологія стосунків жіноча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації