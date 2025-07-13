Чому жінки із зайвою вагою бувають нещасні у стосунках — неочевидні причини

Красива жінка. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що щасливими можуть бути лише жінки модельної зовнішності. Все життя панянки з пишними фігурами женуться за такою бажаною цифрою на вагах, але навіть коли той самий ідеальний момент настає, всередині нічого не змінюється. Бо ж щастя, а особливо у стосунках, залежить не від фігури, а він сприйняття себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Нелюбов до тіла

Жодна жінка не зможе насолоджуватися стосунками, якщо вона себе не любить. І питання не у цифрі на вагах, а в тому, як ви почуваєтесь у своєму тілі. Якщо ж ви вважаєте себе некрасивою та товстою й постійно говорите про це чоловікові, на щастя годі й чекати. Своїм тілом потрібно пишатися й піклуватися про нього.

Виснажливі дієти

Склянка води та шматочок огірка на вечерю не зроблять вас красивою й щасливою. Навчіться харчуватись правильно. Це означає, що в раціоні має бути все — м'ясо, риба, хліб, овочі, каші чи фрукти. Важливо лише, аби ці страви були правильно приготовані. Лише такий спосіб харчування збереже ваше здоров'я та допоможе назавжди позбутись зайвих кілограмів.

Жінка посміхається. Фото: Freepik

Низька самооцінка

Перестаньте порівнювати себе зараз з тією, що була 15 років тому. Це лише псуватиме вашу самооцінку. Часто такі жінки відмовляють чоловікам й навіть не пробують піти на перше побачення через невпевненість у собі. Навчіться приймати власне тіло й любити його, кайфуйте від того, якою ви є.

Фото обличчя й тільки зверху

Якщо ви дівчина пишної форми, не соромтесь показувати себе на фото. Немає нічого привабливішого за вашу енергетику та особливість. Будьте чесні самі з собою. Якщо ви дійсно хочете змін, почніть працювати над цим. Якщо ж вас все влаштовує, просто насолоджуйтесь життям. Купуйте красивий одяг та білизну, незалежно від того, яку цифру ви бачите на вагах.

Гарна жінка. Фото: Freepik

Недовіра до партнера

Часто жінки пишних форм можуть не довіряти партнерові. Це пояснюється невпевненістю в собі. Однак постійний контроль — це фатальна помилка, яка точно не збереже вашу пару. Близькі стосунки будуються на довірі. Якщо ви не можете побороти комплекси, зверніться з цим до психолога. Він допоможе розібратись у проблемі й позбутись її.

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