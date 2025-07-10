Кармічні пари за знаками Зодіаку — ідеально підходять одне одному

Закохана пара. Фото: Pexels

Доля поєднує деяких людей що до їхнього народження. Це називають кармічним союзом, який неможливо оминути. Такі стосунки можуть бути складними та емоційними, але вони дуже глибокі. Кармічність — це не про збіг характерів, а про спільний шлях, який має допомогти розв'язати проблеми, вилікувати рани та навчити любові.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кармічна сумісність знаків Зодіаку

Овен та Козеріг

Стосунки цих знаків Зодіаку — зіткнення запального Овна та крижаного Козерога. Однак саме ця напруга допомагає їм пробудити сильні почуття та змінитись. Такий союз однозначно буде непростим, але необхідним для обох.

Рак та Водолій

Такі стосунки здаються взагалі неможливими. Адже Рак обожнює сімейний затишок та стабільність, а Водолій не може всидіти й хвилини на одному місці. Однак такий кармічний союз допоможе їм змінити одне одного.

Закохана пара. Фото: Pexels

Діва та Риби

Ці стосунки — поєднання логіки й емоцій. Діва прагне все організовувати та практично підходить до життя, а Риби схильні до емоційних поривів. Один з них в такому союзі навчиться відчувати, а інший — довіряти.

Скорпіон та Риби

Скорпіон у стосунках буде тягнутись до загадкової ніжності, а Риби — до сили й магнетизму. Їхній союз нагадуватиме емоційний океан, у якому може бути важко дихати. Однак обманути долю неможливо й їм доведеться пройти все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку мають надскладний характер.

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