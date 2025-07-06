Які знаки Зодіаку будуть щасливими у стосунках — ідеально підходять одне одному

Пара цілується. Фото: Freepik

Деякі люди ніби створені одне для одного. Вони розуміють все з пів слова та чудово підходять за характером. Серед знаків Зодіаку є кілька пар, які зможуть побудувати по-справжньому щасливий союз.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Овен та Близнюки

Обоє цих знаків Зодіаку неспокійні за вдачею, тому легко розуміють одне одного. Вони обоє підтримують полум'я у стосунках, завдяки ентузіазму. Такі партнери відчувають сильну потребу у незалежності та дають змогу одне одному відчувати свободу.

Телець та Риби

Це ще одна емоційно сумісна пара. Такі стосунки будуть дуже романтичними. Обидва партнери дуже чутливі та знають, як підтримати один одного емоційно. Вони шукають стабільні та глибокі стосунки й можуть створити їх разом.

Закохана пара. Фото: Freepik

Лев та Терези

Такі партнери будуть постійно намагатись догодити одне одному. Їхній союз — життєрадісний та веселий. Лев — пристрасний та емоційний, а Терези — гармонійні та знаходять баланс. Ідеальний тандем для довготривалих стосунків.

Скорпіон та Діва

Скорпіон відомий своєю емоційною глибиною. Діва ж, навпаки, стримана у своїх висловлюваннях та емоціях. Така кричуща різниця допоможе їм створити союз, в якому партнери будуть ідеально доповнювати одне одного.

Водолій та Стрілець

Їхні стосунки будуть повні пригод. І Водолій, і Стрілець цінують свою емоційну незалежність. Вони будуть зберігати автономію та поважати емоційний простір партнера. Обидва знаки хочуть спілкуватись щиро та чесно, тож точно знайдуть спільну мову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку довго не можуть побудувати стосунки.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не мають шансів на щастя разом.