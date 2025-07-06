Какие знаки Зодиака будут счастливыми в отношениях — идеально подходят друг другу

Пара целуется. Фото: Freepik

Некоторые люди будто созданы друг для друга. Они понимают все с полуслова и прекрасно подходят по характеру. Среди знаков Зодиака есть несколько пар, которые смогут построить по-настоящему счастливый союз.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Овен и Близнецы

Оба этих знака Зодиака беспокойные по натуре, поэтому легко понимают друг друга. Они оба поддерживают пламя в отношениях, благодаря энтузиазму. Такие партнеры испытывают сильную потребность в независимости и позволяют друг другу чувствовать свободу.

Телец и Рыбы

Это еще одна эмоционально совместимая пара. Такие отношения будут очень романтичными. Оба партнера очень чувствительны и знают, как поддержать друг друга эмоционально. Они ищут стабильные и глубокие отношения и могут создать их вместе.

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Лев и Весы

Такие партнеры будут постоянно пытаться угодить друг другу. Их союз — жизнерадостный и веселый. Лев — страстный и эмоциональный, а Весы — гармоничные и находят баланс. Идеальный тандем для долговременных отношений.

Скорпион и Дева

Скорпион известен своей эмоциональной глубиной. Дева же, наоборот, сдержанная в своих высказываниях и эмоциях. Такая вопиющая разница поможет им создать союз, в котором партнеры будут идеально дополнять друг друга.

Водолей и Стрелец

Их отношения будут полны приключений. И Водолей, и Стрелец ценят свою эмоциональную независимость. Они будут сохранять автономию и уважать эмоциональное пространство партнера. Оба знака хотят общаться искренне и честно, поэтому точно найдут общий язык.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака долго не могут построить отношения.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака не имеют шансов на счастье вместе.