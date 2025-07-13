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Главная Психология Ошибки женщин с пышными формами — что им мешает быть счастливыми

Ошибки женщин с пышными формами — что им мешает быть счастливыми

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:50
Почему женщины с лишним весом бывают несчастны в отношениях — неочевидные причины
Красивая женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Ошибки, которые делают несчастными женщин с пышными формами

Многие считают, что счастливыми могут быть только женщины модельной внешности. Всю жизнь барышни с пышными фигурами гонятся за такой желанной цифрой на весах, но даже когда тот самый идеальный момент наступает, внутри ничего не меняется. Ведь счастье, а особенно в отношениях, зависит не от фигуры, а от восприятия себя.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Ошибки, которые делают несчастными женщин с пышными формами

Нелюбовь к телу

Ни одна женщина не сможет наслаждаться отношениями, если она себя не любит. И вопрос не в цифре на весах, а в том, как вы чувствуете себя в своем теле. Если же вы считаете себя некрасивой и толстой и постоянно говорите об этом мужчине, счастья не ждите. Своим телом нужно гордиться и заботиться о нем.

Изнурительные диеты

Стакан воды и кусочек огурца на ужин не сделают вас красивой и счастливой. Научитесь питаться правильно. Это означает, что в рационе должно быть все — мясо, рыба, хлеб, овощи, каши или фрукты. Важно лишь, чтобы эти блюда были правильно приготовлены. Только такой способ питания сохранит ваше здоровье и поможет навсегда избавиться от лишних килограммов.

Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами
Женщина улыбается. Фото: Freepik

Низкая самооценка

Перестаньте сравнивать себя сейчас с той, что была 15 лет назад. Это только будет портить вашу самооценку. Часто такие женщины отказывают мужчинам и даже не пробуют пойти на первое свидание из-за неуверенности в себе. Научитесь принимать собственное тело и любить его, кайфуйте от того, какая вы есть.

Фото лица и только сверху

Если вы девушка пышной формы, не стесняйтесь показывать себя на фото. Нет ничего более привлекательного, чем ваша энергетика и особенность. Будьте честны сами с собой. Если вы действительно хотите перемен, начните работать над этим. Если же вас все устраивает, просто наслаждайтесь жизнью. Покупайте красивую одежду и белье, независимо от того, какую цифру вы видите на весах.

Помилки, які роблять нещасними жінок з пишними формами
Красивая женщина. Фото: Freepik

Недоверие к партнеру

Часто женщины пышных форм могут не доверять партнеру. Это объясняется неуверенностью в себе. Однако постоянный контроль — это фатальная ошибка, которая точно не сохранит вашу пару. Близкие отношения строятся на доверии. Если вы не можете побороть комплексы, обратитесь с этим к психологу. Он поможет разобраться в проблеме и избавиться от нее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ошибки приводят к тому, что исчезает интим между партнерами.

Также мы рассказывали о том, какие женские привычки отталкивают мужчин.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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