Почему на самом деле мы верим в суеверия на плохие знаки — психологи ответили

Многие люди верят в плохие знаки, суеверия и приметы. Они боятся черных ворон и кошек, разбитых зеркал или подаренных часов. Психологи говорят, такой страх возникает по одной причине.

Почему люди боятся плохих знаков и примет

Как отмечают психологи, иногда ворона на машине пугает больше, чем опасность, которую она может символизировать. Именно внутренние страхи человека заставляют его верить в знаки и несчастья. У многих появляются иррациональные тревожные ожидания. Такое внутреннее напряжение возникает из-за ощущения угрозы, даже если она не очевидна.

Понять природу страха перед суевериями можно на примере тех же ворон. Эти птицы издавна считались проводниками в другой мир для человеческой души. Это представление укоренилось во многих культурах, поэтому вороны начали восприниматься как птицы, которые могут нести угрозу. К тому же черный цвет вызывает у многих жуткие мысли. Психологи отмечают, что многие боятся не вороны, а тех тяжелых смыслов, которые несет ее образ, ведь люди не всегда способны разграничивать это.

Если же в душе человека живет страх, то любой внешний фактор только усиливает его. Например, кто-то не обращает внимание на черную кошку, пробежавшую перед машиной, потому что не живет в постоянной тревоге и переживаниях. Другие же расценивают это как плохой знак, ведь на подсознании постоянно ждут угрозу и думают, что без проблем не обойтись. Поэтому, когда в жизни таких личностей действительно происходит что-то неприятное, они связывают это с плохой приметой. Однако на самом деле сбываются не суеверия, а внутренние страхи и переживания.

