Головна Психологія Чому лоскіт викликає паніку — неочікувана відповідь вчених

Чому лоскіт викликає паніку — неочікувана відповідь вчених

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:55
Чому багато хто боїться лоскоту — неочікуване пояснення науковців
Жінка лоскоче чоловіка. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому деякі люди бояться лоскоту

Багато хто боїться лоскоту, а в когось це навіть може викликати справжню паніку. Науковці з'ясували, що такий страх може бути викликаний кількома причинами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому деякі люди бояться лоскоту

Існує декілька версій, чому люди бояться лоскоту. Одна з них полягає в тому, що таким чином тіло намагається захиститись. Це такий собі безумовний рефлекс, який побороти дуже складно. Його суть полягає в тому, що за допомогою лоскоту людина може виявляти на тілі комах й захищатись від них. Відтак мозок розцінює таку ситуацію як небезпечну й подає відповідний сигнал.

Вчені з'ясували, що під час лоскоту реагує відразу дві ділянки мозку людини. Одна з них відповідає за приємні відчуття, а інша пробуджує рефлекторну захисну функцію. Саме тому дехто сміється через лоскіт, хоча й він викликає страх, дискомфорт чи навіть біль.

Чому деякі люди бояться лоскоту
Чоловік лоскоче дівчину. Фото: Freepik

Така чутливість є навіть у новонароджених, але реагувати на лоскіт малюки починають тільки ближче до шести місяців. Вчені пояснюють це тим, що людський мозок на початку життя ще не пов'язує відчуття лоскоту з впливом з навколишнього світу. Це відбувається вже в процесі соціалізації.

Цікавий факт полягає в тому, що психічно здорова людина ніколи не зможе сама себе полоскотати. Науковці пояснюють, що мозок ніяк не відреагує на це, оскільки він не вважає власні руки реальною загрозою. При цьому люди, що хворіють на шизофренію чи інші серйозні психологічні захворювання, цілком можуть себе залоскотати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не боятися їздити за кермом. Прості поради допоможуть побороти побоювання.

Також ми розповідали про п'ять найбільших жіночих страхів. Вони є у більшості.

психологія емоції цікаві факти страхи страх
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
