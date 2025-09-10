Почему многие боятся щекотки — неожиданное объяснение ученых

Женщина щекочет мужчину. Фото: Freepik

Многие боятся щекотки, а у кого-то это даже может вызвать настоящую панику. Ученые выяснили, что такой страх может быть вызван несколькими причинами.

Почему некоторые люди боятся щекотки

Существует несколько версий, почему люди боятся щекотки. Одна из них заключается в том, что таким образом тело пытается защититься. Это некий безусловный рефлекс, который побороть очень сложно. Его суть заключается в том, что с помощью щекотки человек может обнаруживать на теле насекомых и защищаться от них. Поэтому мозг расценивает такую ситуацию как опасную и подает соответствующий сигнал.

Ученые выяснили, что во время щекотки реагирует сразу два участка мозга человека. Одна из них отвечает за приятные ощущения, а другая пробуждает рефлекторную защитную функцию. Именно поэтому некоторые смеются из-за щекотки, хотя и она вызывает страх, дискомфорт или даже боль.

Такая чувствительность есть даже у новорожденных, но реагировать на щекотку малыши начинают только ближе к шести месяцам. Ученые объясняют это тем, что человеческий мозг в начале жизни еще не связывает ощущение щекотки с воздействием из окружающего мира. Это происходит уже в процессе социализации.

Интересный факт заключается в том, что психически здоровый человек никогда не сможет сам себя пощекотать. Ученые объясняют, что мозг никак не отреагирует на это, поскольку он не считает собственные руки реальной угрозой. При этом, люди, страдающие шизофренией или другими серьезными психологическими заболеваниями, вполне могут себя пощекотать.

