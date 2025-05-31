Как перестать бояться ездить за рулем — действенные советы для каждого

Как не бояться ездить за рулем — простые лайфхаки
Страх перед автомобилем сковывает всех начинающих водителей. Побороть опасения не сложно, стоит только знать действенные способы, которые помогут это сделать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как побороть страх водить автомобиль
Делайте дыхательные упражнения перед выездом
Страх сковывает вас из-за того, что вы не можете контролировать свои эмоции. В этом помогут упражнения по дыханию. Попробуйте успокоиться с помощью глубоких вдохов. Размеренное дыхание поможет вернуть работу всех органов в привычное состояние.
Практикуйтесь как можно больше
Вы будете меньше бояться дороги, если будете больше ездить. Водите автомобиль ежедневно. Можно начать с поездок по автодрому, чтобы привыкнуть к управлению. В конце концов удастся выехать в город. В начале стоит ездить тогда, когда автомобилей на дорогах мало, например, вечером.
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Один из лучших способов преодолеть страх — пойти на курсы контраварийного и экстремального вождения. Вы приобретете уверенность в себе благодаря новым навыкам. После этого вам покорится любая ситуация.
Обратитесь к профессионалу
Если вы даже после получения водительского удостоверения, езды с инструктором и многих часов за рулем боитесь выезжать в город, возможно, страх не удастся преодолеть самостоятельно. В таком случае стоит обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту. Он поможет справиться со страхом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие три страха должен побороть каждый. Они разрушают ваши мечты.
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