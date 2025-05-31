Как перестать бояться ездить за рулем — действенные советы для каждого

Девушка за рулем. Фото: Freepik

Страх перед автомобилем сковывает всех начинающих водителей. Побороть опасения не сложно, стоит только знать действенные способы, которые помогут это сделать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Делайте дыхательные упражнения перед выездом

Страх сковывает вас из-за того, что вы не можете контролировать свои эмоции. В этом помогут упражнения по дыханию. Попробуйте успокоиться с помощью глубоких вдохов. Размеренное дыхание поможет вернуть работу всех органов в привычное состояние.

Практикуйтесь как можно больше

Вы будете меньше бояться дороги, если будете больше ездить. Водите автомобиль ежедневно. Можно начать с поездок по автодрому, чтобы привыкнуть к управлению. В конце концов удастся выехать в город. В начале стоит ездить тогда, когда автомобилей на дорогах мало, например, вечером.

Девушка за рулем автомобиля. Фото: Freepik

Запишитесь на курсы контраварийного вождения

Один из лучших способов преодолеть страх — пойти на курсы контраварийного и экстремального вождения. Вы приобретете уверенность в себе благодаря новым навыкам. После этого вам покорится любая ситуация.

Обратитесь к профессионалу

Если вы даже после получения водительского удостоверения, езды с инструктором и многих часов за рулем боитесь выезжать в город, возможно, страх не удастся преодолеть самостоятельно. В таком случае стоит обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту. Он поможет справиться со страхом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие три страха должен побороть каждый. Они разрушают ваши мечты.

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