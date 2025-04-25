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Ключі до внутрішньої свободи — як подолати будь-який страх

25 квітня 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як подолати будь-який страх — два ефективні способи для всіх
Злякана дівчина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Страх може скувати будь-яку людину. Важливо бути озброєним та знати, як побороти побоювання. Адже багато хто втрачає шанси, які підкидає життя, через невпевненість у собі та острах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Побороти страх може кожен

Навчіться відкидати страх

Намагайтесь відкинути думки, які вас гнітять та вселяють страх. Не обдумуйте причини виникнення цього відчуття. Бо таке копання в собі призведе тільки до загострення проблеми. Простими словами, сприймайте напади страху, як нападника чи терориста — з ними не ведуть переговорів, бо це тільки посилює страждання.

Змусьте себе не підкорятися страху та думкам, які нагнітають. Ви не маєте права їм потурати. Спочатку це буде складно, але постійна практика призведе до того, що ви будете керувати своїм страхом, а не навпаки. Зрештою це відчуття притихне, а, можливо, й зовсім пропаде з вашого життя.

Що допоможе побороти будь-який страх
Страх у дівчини. Фото: Freepik

Сміливо беріться за те, чого боїтеся

Це також може бути непросто. Варто розуміти, що на подолання страху піде не день чи два. Це тривала та кропітка робота, яка зрештою дасть позитивні результати. Більшість страшних думок взагалі не потребує уваги, тож варто просто ігнорувати їх. Однак з деякими страхами доведеться зіштовхнутись напряму, аби перемогти їх.

Найпростіший приклад — хвороба. Якщо ви відчуваєте, що ваш організм дав збій, підіть до лікаря, навіть якщо ви боїтесь почути погані результати. Скажіть "ні" страху та просто розберіться з проблемою — здайте аналізи та отримайте ясність щодо того, що відбувається з вашим тілом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як побороти страх водіння. Прості правила допоможуть кожному, хто тільки сідає за кермо.

Також ми розповідали про те, як заспокоїти себе під час повітряної тривоги. Не дайте страху заволодіти вами.

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06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

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