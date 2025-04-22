Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Ви викликаєте страх у чоловіків — три ознаки, які вказують на це arrow

Ви викликаєте страх у чоловіків — три ознаки, які вказують на це

22 квітня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як зрозуміти, що чоловіки вас бояться — три неочевидні ознаки
Чоловік дивиться на жінку. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Є такі жінки, які приваблюють чоловіків, й водночас відлякують. Вони красиві та впевнені в собі, але залицяльників мають небагато. Такі жінки попросту лякають чоловіків своєю енергією та силою.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що чоловіки вас бояться.

Реклама
Читайте також:

Як зрозуміти, що ви навіваєте страх чоловікам

У вас суворий погляд

Якщо ваш нейтральний погляд здається оточенню суворим чи холодним, чоловіки можуть вважати вас недоступною. Цікаво, що люди з таким виразом обличчя часто привабливі. Це пояснюється тим, що вони мають загадковий та впевнений у собі вигляд. Такі жінки здаються важкодоступними, що робить їх ще цікавішими для інших людей.

Як зрозуміти, що ви відлякуєте чоловіків
Впевнена у собі жінка. Фото: Pexels

Він використовує метод "око кобри"

Якщо чоловік дивиться на вас, але одразу ж відвертається, коли ваші погляди перетинаються, це явна ознака того, що він почувається невпевнено. Він хоче дивитись на вас, але занадто хвилюється, тому не може підтримувати зоровий контакт. Швидше за все, такий чоловік забагато думає про те, що ви скажете та якою буде реакція.

Стежить за вами в соцмережах, але не пише

Якщо хлопець постійно дивиться ваші сториз, лайкає пости чи проглядає профіль, але так і не починає розмову, це сильний сигнал того, що ви його лякаєте. В такому випадку варто проявити ініціативу та написати першою. Можливо, саме це дасть поштовх хлопцеві проявитись та показати свою зацікавленість у вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повинні починатись стосунки. Це стане запорукою здорових й щасливих відносин.

Також ми розповідали про те, які фрази чоловіка є токсичними. Якщо він каже це, спілкування варто припинити одразу ж.

психологія стосунки психологія стосунків жіноча психологія чоловіча психологія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:29 ТЦК може визнати е-ВОД недійсним — коли це можливо

08:19 Зустріч США, України та Європи у Лондоні — що відомо про мету

08:15 Забудовники Житомира оновили ціни на квартири — де купити вигідно

08:14 Рейтинг Трампа в США летить у прірву — що показали опитування

08:00 Гроші від ООН — хто з українців отримає допомогу у квітні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп заявив про можливу угоду з РФ — ефір Ранок.LIVE

07:49 Настоятель парафії назвав смерть Папи Римського "знаком від Бога"

07:45 Терехов назвав суму руйнувань у Харкові через війну РФ

07:15 Спадщина у 2025 році — в якій черзі на майно перебувають онуки

07:08 Оскарження штрафу ТЦК — куди звертатися

08:29 ТЦК може визнати е-ВОД недійсним — коли це можливо

08:19 Зустріч США, України та Європи у Лондоні — що відомо про мету

08:15 Забудовники Житомира оновили ціни на квартири — де купити вигідно

08:14 Рейтинг Трампа в США летить у прірву — що показали опитування

08:00 Гроші від ООН — хто з українців отримає допомогу у квітні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:49 Настоятель парафії назвав смерть Папи Римського "знаком від Бога"

07:45 Терехов назвав суму руйнувань у Харкові через війну РФ

07:15 Спадщина у 2025 році — в якій черзі на майно перебувають онуки

07:08 Оскарження штрафу ТЦК — куди звертатися

07:02 Трамп приїде на похорони Папи Римського

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні