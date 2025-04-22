Як зрозуміти, що чоловіки вас бояться — три неочевидні ознаки

Чоловік дивиться на жінку. Фото: Pexels

Є такі жінки, які приваблюють чоловіків, й водночас відлякують. Вони красиві та впевнені в собі, але залицяльників мають небагато. Такі жінки попросту лякають чоловіків своєю енергією та силою.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що чоловіки вас бояться.

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У вас суворий погляд

Якщо ваш нейтральний погляд здається оточенню суворим чи холодним, чоловіки можуть вважати вас недоступною. Цікаво, що люди з таким виразом обличчя часто привабливі. Це пояснюється тим, що вони мають загадковий та впевнений у собі вигляд. Такі жінки здаються важкодоступними, що робить їх ще цікавішими для інших людей.

Впевнена у собі жінка. Фото: Pexels

Він використовує метод "око кобри"

Якщо чоловік дивиться на вас, але одразу ж відвертається, коли ваші погляди перетинаються, це явна ознака того, що він почувається невпевнено. Він хоче дивитись на вас, але занадто хвилюється, тому не може підтримувати зоровий контакт. Швидше за все, такий чоловік забагато думає про те, що ви скажете та якою буде реакція.

Стежить за вами в соцмережах, але не пише

Якщо хлопець постійно дивиться ваші сториз, лайкає пости чи проглядає профіль, але так і не починає розмову, це сильний сигнал того, що ви його лякаєте. В такому випадку варто проявити ініціативу та написати першою. Можливо, саме це дасть поштовх хлопцеві проявитись та показати свою зацікавленість у вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повинні починатись стосунки. Це стане запорукою здорових й щасливих відносин.

Також ми розповідали про те, які фрази чоловіка є токсичними. Якщо він каже це, спілкування варто припинити одразу ж.