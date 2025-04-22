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Вы вызываете страх у мужчин — три признака, указывающих на это

22 апреля 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как понять, что мужчины вас боятся — три неочевидных признака
Мужчина смотрит на женщину. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Есть такие женщины, которые привлекают мужчин, и одновременно отпугивают. Они красивые и уверенные в себе, но ухажеров имеют немного. Такие женщины попросту пугают мужчин своей энергией и силой.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что мужчины вас боятся.

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У вас строгий взгляд

Если ваш нейтральный взгляд кажется окружающим суровым или холодным, мужчины могут считать вас недоступной. Интересно, что люди с таким выражением лица часто привлекательны. Это объясняется тем, что они имеют загадочный и уверенный в себе вид. Такие женщины кажутся труднодоступными, что делает их еще более интересными для других людей.

Як зрозуміти, що ви відлякуєте чоловіків
Уверенная в себе женщина. Фото: Pexels

Он использует метод "глаз кобры"

Если мужчина смотрит на вас, но сразу же отворачивается, когда ваши взгляды пересекаются, это явный признак того, что он чувствует себя неуверенно. Он хочет смотреть на вас, но слишком волнуется, поэтому не может поддерживать зрительный контакт. Скорее всего, такой мужчина много думает о том, что вы скажете и какой будет реакция.

Следит за вами в соцсетях, но не пишет

Если парень постоянно смотрит ваши сториз, лайкает посты или просматривает профиль, но так и не начинает разговор, это сильный сигнал того, что вы его пугаете. В таком случае стоит проявить инициативу и написать первой. Возможно, именно это даст толчок парню проявиться и показать свою заинтересованность в вас.

Напомним, ранее мы писали о том, как должны начинаться отношения. Это станет залогом здоровых и счастливых отношений.

Также мы рассказывали о том, какие фразы мужчины являются токсичными. Если он говорит это, общение стоит прекратить сразу же.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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