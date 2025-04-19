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Допоможе всього одна вправа — як подолати страх водіння

19 квітня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як перестати боятися їздити за кермом авто — дієвий спосіб
Дівчина за кермом автомобіля. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Новоспечені водії в більшості завжди бояться виїжджати на дорогу. Кожна нова поїздка за кермом автомобіля стає справжнім випробуванням для них. Прибрати хвилювання можна за допомогою всього однієї техніки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Зазвичай складнощі з водінням виникають в людей, які мають підвищену тривогу. Це пояснюється тим, що вони прагнуть все контролювати та робити передбачуваним. Аби подолати страх перед поїздками, сконцентруватися та заспокоїтися, варто робити одну вправу.

Навчіться виконувати техніку "кидання якоря". Спочатку зручно сядьте, аби вам було комфортно. Можете заплющити очі. Зробіть глибокий вдих та видих. Зверніть увагу на ті емоції та переживання, які є всередині вас прямо зараз.

Як побороти страх водіння
Жінка за кермом. Фото: Pexels

Після того, як ви дали своїм думкам трохи простору, почніть рухатися. Зверніть увагу на своє тіло, спробуйте відчути, якого саме руху вам зараз бракує. Можливо, це рух плечима, головою чи руками. Після цього торкніться до зовнішнього світу. Відчуйте запахи, які є всередині вашого авто. Зверніть увагу на будь-які рухомі чи нерухомі об'єкти, які ви можете побачити. Згодом знову зверніться до своїх думок, емоцій та переживань.

Скеровуйте увагу знову до тіла й знову до зовнішнього світу. Цю практику можна робити стільки циклів, скільки буде потрібно. Зрештою ви маєте відчути, як заземлюєтесь, заспокоюєтесь та готові вирушати в дорогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як подолати страх перед вильотами. Є перевірені способи, які допоможуть.

Також ми розповідали про найбезглуздіший страх, який легко залишити в минулому. Позбутися фобії просто.

психологія авто водії корисні поради страх
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