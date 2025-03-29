Цей страх мучить багатьох — хоча його легко позбутись

Дівчина в паніці. Фото: Freepik

Страх — це абсолютно нормальна штука. Він з’являється тоді, коли щось здається загрозливим — неважливо, це справжня небезпека чи просто уява. Так наш мозок намагається нас захистити: напружити м’язи, пришвидшити серцебиття, зробити нас готовими тікати або боротися. Уявіть, ви йдете лісом і раптом бачите щось дивне у кущах — навіть якщо це просто їжак, тіло вже включає сигнал тривоги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Але буває, що страхи починають жити своїм життям. І тоді вони вже не захищають, а заважають. Людина уникає зустрічей, боїться пробувати нове, хвилюється без очевидної причини. Іноді ці страхи перетворюються на фобії — такі собі "монстри в голові", що ростуть безконтрольно.

Що таке страх та як він проявляється

Можливо, ви теж стикалися з цим:

серце лупає, наче у марафонця;

важко дихати, ніби повітря стало густим;

крутиться голова або німіють руки;

тіло трясе, як після холоду;

важко проковтнути навіть воду;

весь час насторожено прислухаєтесь до всього навколо.

Це не просто вигадка — це реакція страху. І, як писала Ілсе Санд, психотерапевтка та авторка книг про емоції, це відчував майже кожен.

Дівчина, яка боїться. Фото: Freepik

Та є один страх, який особливо часто тривожить людей — страх, що нічого не вийде. Ми пробуємо щось — не вдається. Знову пробуємо — знову провал. І з кожного такого "не вийшло" мозок ніби ставить галочку: "бачиш, не твоє". Особливо якщо ще й оточення не підтримає, а навпаки — підкине саркастичне слівце.

З часом ми починаємо вірити, що не здатні. А потім і зовсім не пробуємо. Це замкнене коло. Але з нього можна вибратися.

Дівчина закрила очі. Фото: Freepik

Психолог у цьому допомагає не магією, а конкретною роботою — вчить помічати ці автоматичні думки, змінювати їх і закріплювати нові реакції. Крок за кроком з’являється впевненість, що навіть якщо щось не вийшло — це не вирок, а досвід.

Бо страшно — це нормально. Але коли страх керує життям — тоді вже варто зупинитись і дати собі шанс жити вільно.

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