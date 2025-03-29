Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Найбезглуздіший страх, який легко залишити в минулому arrow

Найбезглуздіший страх, який легко залишити в минулому

29 березня 2025 11:45
Юлія Костянецька - Редактор
Цей страх мучить багатьох — хоча його легко позбутись
Дівчина в паніці. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Страх — це абсолютно нормальна штука. Він з’являється тоді, коли щось здається загрозливим — неважливо, це справжня небезпека чи просто уява. Так наш мозок намагається нас захистити: напружити м’язи, пришвидшити серцебиття, зробити нас готовими тікати або боротися. Уявіть, ви йдете лісом і раптом бачите щось дивне у кущах — навіть якщо це просто їжак, тіло вже включає сигнал тривоги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

Читайте також:

Але буває, що страхи починають жити своїм життям. І тоді вони вже не захищають, а заважають. Людина уникає зустрічей, боїться пробувати нове, хвилюється без очевидної причини. Іноді ці страхи перетворюються на фобії — такі собі "монстри в голові", що ростуть безконтрольно.

Що таке страх та як він проявляється

Можливо, ви теж стикалися з цим:

  • серце лупає, наче у марафонця;
  • важко дихати, ніби повітря стало густим;
  • крутиться голова або німіють руки;
  • тіло трясе, як після холоду;
  • важко проковтнути навіть воду;
  • весь час насторожено прислухаєтесь до всього навколо.

Це не просто вигадка — це реакція страху. І, як писала Ілсе Санд, психотерапевтка та авторка книг про емоції, це відчував майже кожен.

Страх іноді буквально паралізує
Дівчина, яка боїться. Фото: Freepik

Та є один страх, який особливо часто тривожить людей — страх, що нічого не вийде. Ми пробуємо щось — не вдається. Знову пробуємо — знову провал. І з кожного такого "не вийшло" мозок ніби ставить галочку: "бачиш, не твоє". Особливо якщо ще й оточення не підтримає, а навпаки — підкине саркастичне слівце.

З часом ми починаємо вірити, що не здатні. А потім і зовсім не пробуємо. Це замкнене коло. Але з нього можна вибратися.

З будь-який страхом можна впоратись
Дівчина закрила очі. Фото: Freepik

Психолог у цьому допомагає не магією, а конкретною роботою — вчить помічати ці автоматичні думки, змінювати їх і закріплювати нові реакції. Крок за кроком з’являється впевненість, що навіть якщо щось не вийшло — це не вирок, а досвід.

Бо страшно — це нормально. Але коли страх керує життям — тоді вже варто зупинитись і дати собі шанс жити вільно.

Раніше ми писали про те, чому деякі люди люблять носити одяг саме в чорному кольорі.

Також ми повідомляли про істину жіночу дружбу, яка ще існує.

психологія емоції цікаві факти страхи поради психолога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:52 Став відомий графік руху спецтранспорту в Одесі на квітень

12:49 Удар по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

12:42 Сонце не було спокійним — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:28 На Одещині чоловік крав товар і продавав його на ринку

12:26 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП зранку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:25 З окупованих територій повернули ще п'ять українських дітей

12:12 Через конфлікт з Роналду Аль-Наср звільнить іменитого тренера

11:59 Як подолати страх змін і почати нове життя — поради

11:55 Українці в Польщі — які є способи набуття другого громадянства

11:53 В Одеській області від кору померло немовля — як вберегти дітей

12:52 Став відомий графік руху спецтранспорту в Одесі на квітень

12:49 Удар по Кривому Рогу — кількість постраждалих зросла

12:42 Сонце не було спокійним — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:28 На Одещині чоловік крав товар і продавав його на ринку

12:26 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП зранку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:25 З окупованих територій повернули ще п'ять українських дітей

12:12 Через конфлікт з Роналду Аль-Наср звільнить іменитого тренера

11:59 Як подолати страх змін і почати нове життя — поради

11:55 Українці в Польщі — які є способи набуття другого громадянства

11:53 В Одеській області від кору померло немовля — як вберегти дітей

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

19 березня 2025

Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

20 березня 2025

Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно