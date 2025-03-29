Этот страх мучает многих — хотя от него легко избавиться

Девушка в панике. Фото: Freepik

Страх — это абсолютно нормальная штука. Он появляется тогда, когда что-то кажется угрожающим — неважно, это настоящая опасность или просто воображение. Так наш мозг пытается нас защитить: напрячь мышцы, ускорить сердцебиение, сделать нас готовыми бежать или бороться. Представьте, вы идете по лесу и вдруг видите что-то странное в кустах — даже если это просто еж, тело уже включает сигнал тревоги.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Но бывает, что страхи начинают жить своей жизнью. И тогда они уже не защищают, а мешают. Человек избегает встреч, боится пробовать новое, волнуется без очевидной причины. Иногда эти страхи превращаются в фобии — некие "монстры в голове", растущие бесконтрольно.

Что такое страх и как он проявляется

Возможно, вы тоже сталкивались с этим:

сердце колотится, как у марафонца;

трудно дышать, будто воздух стал густым;

кружится голова или немеют руки;

тело трясет, как после холода;

трудно проглотить даже воду;

все время настороженно прислушиваетесь ко всему вокруг.

Это не просто выдумка — это реакция страха. И, как писала Илсе Санд, психотерапевт и автор книг об эмоциях, это чувствовал почти каждый.

Девушка, которая боится. Фото: Freepik

Но есть один страх, который особенно часто тревожит людей — страх, что ничего не получится. Мы пробуем что-то — не удается. Снова пробуем — снова провал. И с каждого такого "не получилось" мозг будто ставит галочку: "видишь, не твое". Особенно если еще и окружение не поддержит, а наоборот — подкинет саркастическое словечко.

Со временем мы начинаем верить, что не способны. А потом и вовсе не пробуем. Это замкнутый круг. Но из него можно выбраться.

Девушка закрыла глаза. Фото: Freepik

Психолог в этом помогает не магией, а конкретной работой — учит замечать эти автоматические мысли, менять их и закреплять новые реакции. Шаг за шагом появляется уверенность, что даже если что-то не получилось — это не приговор, а опыт.

Потому что страшно — это нормально. Но когда страх управляет жизнью — тогда уже стоит остановиться и дать себе шанс жить свободно.

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