Як знизити страх польоту — поради мандрівникам

Як подолати страх перед польотами — лайфхаки від експертів
Багато людей у світі бояться літати, і ця фобія може перетворити подорож у справжнє випробування. На щастя, існують способи побороти цей страх.
Про це пише видання Travel and leisure.
Як заспокоїтись під час польоту
Наступного разу, коли ви відчуватимете тривогу під час польоту, спробуйте "квадратне" дихання. Для цього вдихніть на чотири секунди, а потім затримайте дихання та видихніть протягом цих 4 секунд. Це допоможе нервовій системі і зменшить тривожність.
Також можна спробувати техніку "5-4-3-2-1". Під час польоту спробуйте визначити п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких торкаєтесь, три речі, які чуєте, дві речі, які відчуваєте запах, і одну річ, яку відчуваєте на смак. Ця вправа допоможе вам зосередитися на процесі та відволіктися від страху.
Щоб не концентруватися на фобії, скачайте на телефон заспокійливу музику, а на ноутбук — цікавий фільм. Таким чином, чим більше ви будете зосереджені на чомусь іншому, тим менше часу у вас залишиться концентруватися на своїй фобії.
Іноді для того, щоб заспокоїти нерви, можна поспілкуватися з екіпажем перед зльотом. Запитайте те, про що ви схвильовані. Бесіда допоможе розвіяти деякі міфи і допомогти зрозуміти більше про ті речі, яких ви боїтеся.
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