Як знизити страх польоту — поради мандрівникам

Жінка боїться літати на літаку. Фото: Freepik

Багато людей у світі бояться літати, і ця фобія може перетворити подорож у справжнє випробування. На щастя, існують способи побороти цей страх.

Про це пише видання Travel and leisure.

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Як заспокоїтись під час польоту

Наступного разу, коли ви відчуватимете тривогу під час польоту, спробуйте "квадратне" дихання. Для цього вдихніть на чотири секунди, а потім затримайте дихання та видихніть протягом цих 4 секунд. Це допоможе нервовій системі і зменшить тривожність.

Також можна спробувати техніку "5-4-3-2-1". Під час польоту спробуйте визначити п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких торкаєтесь, три речі, які чуєте, дві речі, які відчуваєте запах, і одну річ, яку відчуваєте на смак. Ця вправа допоможе вам зосередитися на процесі та відволіктися від страху.

Щоб не концентруватися на фобії, скачайте на телефон заспокійливу музику, а на ноутбук — цікавий фільм. Таким чином, чим більше ви будете зосереджені на чомусь іншому, тим менше часу у вас залишиться концентруватися на своїй фобії.

Салон літака. Фото: Pinterest

Іноді для того, щоб заспокоїти нерви, можна поспілкуватися з екіпажем перед зльотом. Запитайте те, про що ви схвильовані. Бесіда допоможе розвіяти деякі міфи і допомогти зрозуміти більше про ті речі, яких ви боїтеся.

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