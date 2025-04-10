Як зекономити місце у валізі — корисні лайфхаки туристам

Речу у валізі. Фото: Freepik

Збори в подорож можуть стати справжнім квестом, адже авіакомпанії беруть додаткову плату за багаж, що перевищує певні габарити. Проте деякі хитрощі дозволять вам зекономити гроші та нерви.

Про це пише Daily Mail.

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Досвідчена мандрівниця Софі порадила ховати взуття у шапочку для душу, а всередину нього покласти шкарпетки. Так ваші туфлі чи черевики збережуть форму та не забруднять сумку чи валізу.

Складання капелюхів один на одного допоможе зберегти їхню форму, а також зекономить вам простір у валізі.

Пакування речей у валізу. Фото: Freepik

Дівчина також порадила взяти із собою невелику наволочку, в яку можна буде скласти одяг, який ви носитимете, щоб не забруднити інші чисті речі. Щоб пляшечка з водою чи соком не пролилася у вашій валізі, Софі порекомендувала загорнути її в харчову плівку.

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