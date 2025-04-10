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Туристка раскрыла секреты, как вместить все вещи в чемодан

10 апреля 2025 21:47
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как сэкономить место в чемодане — полезные лайфхаки туристам
Вещи в чемодане. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Сборы в путешествие могут стать настоящим квестом, ведь авиакомпании берут дополнительную плату за багаж, превышающий определенные габариты. Однако некоторые хитрости позволят вам сэкономить деньги и нервы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Опытная путешественница Софи посоветовала прятать обувь в шапочку для душа, а внутрь него положить носки. Так ваши туфли или ботинки сохранят форму и не испачкают сумку или чемодан.

Складывание шляп друг на друга поможет сохранить их форму, а также сэкономит вам пространство в чемодане.

Туристка розкрила секрети, як вмістити всі речі у валізу - фото 1
Упаковка вещей в чемодан. Фото: Freepik

Девушка также посоветовала взять с собой небольшую наволочку, в которую можно будет сложить одежду, которую вы будете носить, чтобы не испачкать другие чистые вещи. Чтобы бутылочка с водой или соком не пролилась в вашем чемодане, Софи порекомендовала завернуть ее в пищевую пленку.

Напомним, мы рассказывали, за что могут оштрафовать в Хорватии. Также мы писали о шокирующих запретах в Сингапуре.

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