Как снизить страх полета — советы путешественникам

Женщина боится летать на самолете. Фото: Freepik

Многие люди в мире боятся летать, и эта фобия может превратить путешествие в настоящее испытание. К счастью, существуют способы побороть этот страх.

Об этом пишет издание Travel and leisure.

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Как успокоиться во время полета

В следующий раз, когда вы будете чувствовать тревогу во время полета, попробуйте "квадратное" дыхание. Для этого вдохните на четыре секунды, а затем задержите дыхание и выдохните в течение этих 4 секунд. Это поможет нервной системе и уменьшит тревожность.

Также можно попробовать технику "5-4-3-2-1". Во время полета попробуйте определить пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, к которым прикасаетесь, три вещи, которые слышите, две вещи, которые чувствуете на запах, и одну вещь, которую чувствуете на вкус. Это упражнение поможет вам сосредоточиться на процессе и отвлечься от страха.

Чтобы не концентрироваться на фобии, скачайте на телефон успокаивающую музыку, а на ноутбук — интересный фильм. Таким образом, чем больше вы будете сосредоточены на чем-то другом, тем меньше времени у вас останется, чтобы концентрироваться на своей фобии.

Салон самолета. Фото: Pinterest

Иногда для того, чтобы успокоить нервы, можно пообщаться с экипажем перед взлетом. Спросите то, о чем вы взволнованы. Беседа поможет развеять некоторые мифы и помочь понять больше о тех вещах, которых вы боитесь.

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