Как перестать бояться ездить за рулем авто — действенный способ

Девушка за рулем автомобиля. Фото: Freepik

Новоиспеченные водители в большинстве всегда боятся выезжать на дорогу. Каждая новая поездка за рулем автомобиля становится настоящим испытанием для них. Убрать волнение можно с помощью всего одной техники.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Обычно сложности с вождением возникают у людей, которые имеют повышенную тревогу. Это объясняется тем, что они стремятся все контролировать и делать предсказуемым. Чтобы преодолеть страх перед поездками, сконцентрироваться и успокоиться, стоит делать одно упражнение.

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Научитесь выполнять технику "бросания якоря". Сначала удобно сядьте, чтобы вам было комфортно. Можете закрыть глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Обратите внимание на те эмоции и переживания, которые есть внутри вас прямо сейчас.

Женщина за рулем. Фото: Pexels

После того, как вы дали своим мыслям немного пространства, начните двигаться. Обратите внимание на свое тело, попробуйте почувствовать, какого именно движения вам сейчас не хватает. Возможно это движение плечами, головой или руками. После этого прикоснитесь к внешнему миру. Почувствуйте запахи, которые есть внутри вашего авто. Обратите внимание на любые движущиеся или неподвижные объекты, которые вы можете увидеть. Впоследствии снова обратитесь к своим мыслям, эмоциям и переживаниям.

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Направляйте внимание снова к телу и снова к внешнему миру. Эту практику можно делать столько циклов, сколько потребуется. В конце концов вы должны почувствовать, как заземляетесь, успокаиваетесь и готовы отправляться в путь.

Напомним, ранее мы писали о том, как преодолеть страх перед вылетами. Есть проверенные способы, которые помогут.

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Также мы рассказывали о самом нелепом страхе, который легко оставить в прошлом. Избавиться от фобии просто.

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