Як перестати боятися їздити за кермом — дієві поради для кожного

Дівчина за кермом. Фото: Freepik

Страх перед автомобілем сковує всіх водіїв-початківців. Побороти побоювання не складно, варто тільки знати дієві способи, які допоможуть це зробити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Робіть дихальні вправи перед виїздом

Страх сковує вас через те, що ви не можете контролювати свої емоції. У цьому допоможуть вправи з дихання. Спробуйте заспокоїтися за допомогою глибоких вдихів. Розмірене дихання допоможе повернути роботу всіх органів у звичний стан.

Практикуйтесь якомога більше

Ви будете менше боятись дороги, якщо будете більше їздити. Водіть автомобіль щодня. Можна почати з поїздок по автодрому, аби звикнути до управління. Зрештою вдасться виїхати у місто. На початку варто їздити тоді, коли автомобілів на дорогах мало, наприклад, ввечері.

Дівчина за кермом автомобіля. Фото: Freepik

Запишіться на курси контраварійного водіння

Один з кращих способів подолати страх — піти на курси контраварійного та екстремального водіння. Ви набудете впевненості в собі завдяки новим навичкам. Після цього вам підкориться будь-яка ситуація.

Зверніться до професіонала

Якщо ви навіть після отримання водійського посвідчення, їзди з інструктором та багатьох годин за кермом боїтесь виїжджати у місто, можливо, страх не вдасться подолати самотужки. В такому випадку варто звернутись за допомогою до професійного психотерапевта. Він допоможе впоратися з страхом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три страхи має побороти кожен. Вони руйнують ваші мрії.

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