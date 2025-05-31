Як перестати боятися їздити за кермом — дієві поради для кожного

Як не боятись їздити за кермом — прості лайфхаки
Страх перед автомобілем сковує всіх водіїв-початківців. Побороти побоювання не складно, варто тільки знати дієві способи, які допоможуть це зробити.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як побороти страх водити автомобіль
Робіть дихальні вправи перед виїздом
Страх сковує вас через те, що ви не можете контролювати свої емоції. У цьому допоможуть вправи з дихання. Спробуйте заспокоїтися за допомогою глибоких вдихів. Розмірене дихання допоможе повернути роботу всіх органів у звичний стан.
Практикуйтесь якомога більше
Ви будете менше боятись дороги, якщо будете більше їздити. Водіть автомобіль щодня. Можна почати з поїздок по автодрому, аби звикнути до управління. Зрештою вдасться виїхати у місто. На початку варто їздити тоді, коли автомобілів на дорогах мало, наприклад, ввечері.
Запишіться на курси контраварійного водіння
Один з кращих способів подолати страх — піти на курси контраварійного та екстремального водіння. Ви набудете впевненості в собі завдяки новим навичкам. Після цього вам підкориться будь-яка ситуація.
Зверніться до професіонала
Якщо ви навіть після отримання водійського посвідчення, їзди з інструктором та багатьох годин за кермом боїтесь виїжджати у місто, можливо, страх не вдасться подолати самотужки. В такому випадку варто звернутись за допомогою до професійного психотерапевта. Він допоможе впоратися з страхом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три страхи має побороти кожен. Вони руйнують ваші мрії.
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